Roisdorf wirft Bezirksliga-Spitzenreiter Friesdorf aus dem Pokal

Der TuS Roisdorf steht im Halbfinale des Bonner Kreispokals – und das nach einem packenden Pokalabend, der alles bot: Rückstände, Aluminiumtreffer, einen Platzverweis und ein dramatisches Elfmeterschießen. Am Ende bezwang der B-Ligist den um zwei Klassen höheren FC Blau-Weiß Friesdorf mit 7:5 nach Elfmeterschießen.

"Unser Fokus liegt klar auf dem Ligaspielbetrieb“, betonte Roisdorf-Trainer Volkan Deniz. "Wir spielen auch in der Liga eine gute Runde, stehen weit oben und wollen dort auch bleiben. Deshalb haben ein paar Jungs Spielzeit bekommen, die zuletzt nicht so viel zum Einsatz kamen.“ Der Pokal sei „nur Beiwerk“, aber man habe den Spielern mitgegeben, dass man sich auch gegen einen Bezirksligisten nicht verstecken müsse.

In der regulären Spielzeit geriet Roisdorf zweimal in Rückstand, doch Simon Faßbender (54.) und Faissal Chouari (80.) sorgten jeweils für den Ausgleich. „Wir hatten auch richtig gute Chancen, zweimal Latte, einmal Pfosten – für uns war es ein Top-Ereignis und ein echt cooler Abend unter Flutlicht“, so Deniz.