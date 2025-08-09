Rohrbacher Talfahrt hält an

Der SV Rohrbach hat den Verbandsliga-Abstieg anscheinend noch nicht ganz verkraftet, auch im zweiten Heimspiel der neuen Landesliga-Runde gab es eine Niederlage. Nach der 3:4-Startpleite gegen die Svgg. Hangard holte nun auch der SC Ludwigsthal die Punkte mit, trotz zahlenmäßiger Überlegenheit in den letzten zehn Minuten ging die Freitag-Partie für die St. Ingberter mit 2:3 (1:1) verloren. Dabei sprach bis zur 60. Minute alles für die Platzherren, Ludwigsthal hatte einen 120-minütigen Pokal-Fight vom Mittwoch in den Knochen und die Hausherren führten durch Simon Scholler nach zehn Minuten. Doch die Neunkircher konnten noch vor der Pause ausgleichen, unmittelbar nach der Trinkpause nutzte Cameron Nitschki einen Rohrbacher Abwehr-Schnitzer zum Ausgleich. Elf Minuten später musste der SVR erstmals verletzungsbedingt wechseln, bei Vorlagengeber David Schmelzer ging es nicht mehr weiter. Nach genau einer Stunde war auch für Alexey Schetnev nach einer Notbremse das Spiel beendet, er flog mit Rot vom Platz. Das brachte die Gäste noch mehr in Schwung, innerhalb von zwei Minuten kamen sie der Entscheidung wesentlich näher, denn Marc Dengel (73.) und Nitschki (75.) lochten zum 1:2 und 1:3 ein. Die Neunkircher schwächten sich in der Schlussphase dann aber selbst, Finn Matheo Diesel (80.) und Riccardo Carrera (87.) handelten sich Zeitstrafen ein. Doch Rohrbach kam durch Spielertrainer Marc-Kevin Wunn nur noch zum Anschlusstreffer (88.).

SCL-Trainer Nenad Drljaca sagte nach dem Spiel: "Wir haben jetzt einen guten Start hinbekommen. Wir hatten am Mittwoch das Pokalspiel mit 120 Minuten, das war jetzt unser drittes Spiel in fünf Tagen. Wir hatten heute die richtige Einstellung und haben nach dem Rückstand Moral bewiesen. Wir haben die Überzahlsituation ausgespielt. Es war kein gutes Spiel von uns, wir hatten auch einen guten Gegner. die haben Super-Jungs in der Mannschaft, sie sind ein Titelkandidat, auch wenn sie jetzt zwei Mal verloren haben. Wir haben das durchgezogen, ich bin da sehr stolz auf meine Jungs. Es wurde am Ende wegen den beiden Zeitstrafen eng, Wir werden für jedes Foul bestraft, aber der Schiedsrichter war heute wirklich gut, hat auf beiden Seiten korrekt gepfiffen, da gibt es keine Kritik. Er hatte alle im Griff. Wir machen jetzt ein paar Tage frei, das haben sich die Jungs verdient. Dann haben wir den nächsten schweren Gegner. Wir haben noch angeschlagene Leute, aber bis zum nächsten Spiel werden alle wieder dabei sein".