Rohrbach zu abgezockt: SpVgg Kammerberg verliert wegen mangelnder Chancenverwertung

Bedröppelte Gesichter: Kammerberg unterliegt Rohrbach mit 0:2. – Foto: Sven Leifer/FuPa

Kammerberg braucht viele Chancen für ein Tor. Rohrbach nutzte dagegen zwei von drei Möglichkeiten eiskalt aus. Der Abstand zur Abstiegszone bleibt eng.

Dass Rohrbach viel mit langen Bällen auf Spielertrainer Philipp Federl operiert, ist bekannt. „Es ist aber nicht so leicht, diese langen Bälle und Federl zu verteidigen“, sagte Medeleanu. Seine Mannschaft ließ in der ersten Hälfte dennoch wenig zu – musste aber bereits ab der elften Minute einem Rückstand hinterherlaufen, weil Erduart Rushiti einen 25-Meter-Freistoß über die Mauer ins Tor schlenzte.

Die SpVgg Kammerberg war auf einen schwierigen Platz und einen unangenehmen Gegner vorbereitet – für Zählbares hat es beim TSV Rohrbach in dieser Bezirksligapartie trotzdem nicht gereicht. Die Fußballer von Trainer Victor Medeleanu mussten sich mit 0:2 geschlagen geben. Der Gegner machte vor, was den Kammerbergern derzeit fehlt. „Wir brauchen vier, fünf Chancen für ein Tor, Rohrbach hat von drei Chancen zwei genutzt. Das war der Unterschied“, sagte Medeleanu nach dem Spiel.

Auf der anderen Seite bemühten sich die Kammerberger um den Ausgleich. Chancen waren allerdings Mangelware – bis auf zwei gute Möglichkeiten. Doch Martin Reindl schoss aus acht Metern über das Tor, und Dario Stanic verzog aus zentraler Position ebenfalls. So gingen die Gäste mit einem knappen Rückstand in die Pause.

Nach Wiederbeginn blieb es dabei: Kammerberg wollte spielen, bekam es vom Gegner und vom Platz aber schwer gemacht. Auf der anderen Seite verlängerte Federl einen langen Ball mit dem Kopf auf Rushiti, der erneut eiskalt vollendete (53.). Nun wurde es richtig schwer für die SpVgg.

In einer guten Phase der Gäste hätte Lukas Fladung mit einem Abschluss statt eines Querpasses für neue Spannung sorgen können. So mussten die Kammerberger akzeptieren, dass es gegen eine abgezockte Rohrbacher Mannschaft nicht für Punkte reichte. „Ich denke trotzdem, dass heute mehr drin war. Wir müssen allerdings wieder effizienter vor dem Tor werden“, sagte Medeleanu. Der Abstand auf die Abstiegsrelegationsplätze beträgt weiterhin drei Punkte – immerhin ein kleiner Trost.