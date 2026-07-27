Rohrbach stürmt an die Spitze der Bezirksliga Nord

Dicht auf den Fersen folgt das punktgleiche Verfolgerduo auf den Plätzen zwei und drei. Der SV Dornach(2. Platz, 3 Punkte) und der VfR Garching (3. Platz, 3 Punkte) teilen sich mit einer identischen Bilanz von 5:1 Toren den statistischen Silberrang. Dornach besetzt damit den extrem wertvollen zweiten Tabellenplatz, der nach Saisonende zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Der VfR Garching lauert als erster Verfolger auf einem gesicherten Platz knapp dahinter.
Ebenfalls makellos präsentierte sich der TSV Eintracht Karlsfeld (4. Platz, 3 Punkte). Mit einem souveränen 4:0-Erfolg hielt Karlsfeld die Null und positioniert sich im oberen Viertel der Tabelle. Die Spitzengruppe wird durch den ASV Dachau (5. Platz, 3 Punkte, 2:0 Tore) und den FC Türk Sport Garching(6. Platz, 3 Punkte, 3:2 Tore) komplettiert. Beide Vereine fuhren wichtige Dreier ein und verbuchen einen perfekten Start auf einem gesicherten Mittelfeldplatz.
Das Tabellenmittelfeld: Punkteteilung zum Auftakt
Im gesicherten Mittelfeld rangieren die Teams, die sich zum Saisonauftakt mit einem Unentschieden begnügen mussten. Der TSV Allershausen (7. Platz, 1 Punkt) und der SV Ampertal Palzing (8. Platz, 1 Punkt) trennten sich mit einem 1:1-Remis und nehmen exakt schrittgleich die Plätze sieben und acht ein.
Noch ohne eigenen Torerfolg, aber immerhin mit einem Zähler auf der Habenseite, starteten der SC Eintracht Freising (9. Platz, 1 Punkt) und der TSV Gaimersheim (10. Platz, 1 Punkt). Ihr torloses 0:0-Unentschieden sorgt dafür, dass sich beide Klubs vorerst auf den hinteren gesicherten Plätzen der Tabelle einreihen, ohne direkt nach unten blicken zu müssen.
Die Gefahrenzone: Früher Druck im Tabellenkeller
Am härtesten traf der Saisonauftakt die Mannschaften ab Platz elf, da in der Bezirksliga Oberbayern Nord eine verschärfte Abstiegsregelung mit insgesamt vier Relegationsplätzen und einem direkten Abstiegsplatz gilt. Die SpVgg Kammerberg (11. Platz, 0 Punkte) kassierte eine knappe 2:3-Niederlage. Aufgrund der mehr erzielten Tore steht das Team hauchdünn auf dem ersten von vier Relegationsplätzen gegen den Abstieg.
Dahinter folgen die punktgleichen Mannschaften, die sich wegen des schlechteren Torverhältnisses ebenfalls auf den gefährlichen Relegationsplätzen wiederfinden: Der SV Waldperlach (12. Platz, 0 Punkte) belegt nach einem 0:2 den zwölften Rang. Der FC Phönix München (13. Platz, 0 Punkte) und der FC Aschheim (14. Platz, 0 Punkte) teilen sich nach spiegelbildlichen 1:5-Niederlagen die Plätze 13 und 14.
Ebenfalls auf einem Relegationsplatz steht der FC Gerolfing (15. Platz, 0 Punkte), dessen 0:4-Auftaktpleite den vorletzten Platz bedeutet. Das aktuelle Tabellenschlusslicht bildet der SV Denkendorf (16. Platz, 0 Punkte). Die deutliche 1:6-Niederlage gegen den Spitzenreiter Rohrbach spült den Verein am ersten Spieltag auf den einzigen direkten Abstiegsplatz.
Ausblick auf den 2. Spieltag: Erste Härteblocker und Chancen zur Wiedergutmachung
Nach dem torreichen Auftaktwochenende wirft der zweite Spieltag seine Schatten voraus. Während die Sieger des ersten Spieltags im direkten Duell ihre Frühform bestätigen wollen, stehen die Teams aus dem Tabellenkeller bereits unter Zugzwang, um den Fehlstart abzuwenden.
Das Topspiel: Duell der Offensiv-Giganten
- SV Dornach – TSV Eintracht Karlsfeld (Fr., 31.07.26)
Das absolute Spitzenspiel des Wochenendes steigt in Dornach. Der Tabellenzweite empfängt den Vierten. Beide Teams feierten zum Auftakt furiose Siege: Dornach überrollte Aschheim mit 5:1, während Karlsfeld den FC Gerolfing beim 4:0 keine Chance ließ. Ein echtes Gradmesser-Duell um die Spitzenplätze.
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Keller-Krimi und Hoffnung auf Wiedergutmachung
- SpVgg Kammerberg – FC Phönix München (Fr., 31.07.26)
Beide Mannschaften mussten zum Auftakt knappe bzw. deutliche Dämpfer hinnehmen. Kammerberg verlor unglücklich mit 2:3 bei Türk Sport Garching und steht auf dem ersten Relegationsplatz. Phönix München ging beim 1:5 gegen den VfR Garching defensiv unter. Wer holt die ersten Punkte gegen den Fehlstart?
- FC Gerolfing – TSV Allershausen (Fr., 31.07.26)
Nach der deftigen 0:4-Pleite gegen Karlsfeld will Gerolfing Wiedergutmachung vor heimischer Kulisse betreiben. Gegner Allershausen reist nach dem soliden 1:1-Unentschieden im Derby gegen Palzing mit dem ersten Zähler im Gepäck an und visiert den ersten Dreier an.
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Die Jagd auf den Tabellenführer
- SV Waldperlach – TSV Rohrbach (Sa., 01.08.26)
Der erste Spitzenreiter der Saison reist mit breiter Brust an: Rohrbach zerlegte Denkendorf mit 6:1. Die Gastgeber aus Waldperlach stehen nach dem 0:2 gegen den ASV Dachau defensiv bereits unter Druck und müssen sich gegen die torhungrige Rohrbacher Offensive strecken.
- VfR Garching – FC Aschheim (Sa., 01.08.26)
Garching sprühte beim 5:1-Erfolg gegen Phönix München vor Spielfreude und geht als klarer Favorit in die Partie. Für die Gäste aus Aschheim gilt es, nach der identischen 1:5-Klatsche gegen Dornach vor allem die Defensive zu stabilisieren.
- SC Eintracht Freising – FC Türk S. Garching (Sa., 01.08.26)
Freising verbuchte beim torlosen 0:0 in Gaimersheim einen defensiv stabilen, aber offensiv noch ausbaufähigen Start. Mit Türk Sport Garching reist nun ein Team an, das beim 3:2 gegen Kammerberg bereits seine Offensivqualitäten bewiesen hat.
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Sonntags-Formtest im Mittelfeld und Keller
- SV Ampertal Palzing – ASV Dachau (So., 02.08.26)
Der ASV Dachau überzeugte am ersten Spieltag mit einem abgeklärten 2:0 gegen Waldperlach. In Palzing wartet nun eine unangenehme Auswärtsaufgabe: Die Ampertaler holten beim 1:1 gegen Allershausen ihren ersten Zähler und gelten vor heimischer Kulisse als kampfstark.
- SV Denkendorf – TSV Gaimersheim (So., 02.08.26)
Das erste Keller-Duell für das aktuelle Schlusslicht: Denkendorf muss das herbe 1:6 gegen Rohrbach schnell abschütteln, um auf dem direkten Abstiegsplatz nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Gaimersheim bringt nach dem 0:0 gegen Freising immerhin einen Punkt und eine weiße Weste in der Defensive mit.