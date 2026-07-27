Rohrbach stürmt an die Spitze der Bezirksliga Nord

Ein Saisonstart nach Maß liefert die erste tabellarische Orientierung in der Bezirksliga Oberbayern Nord. Während der TSV Rohrbach dank einer Offensivgala direkt den Platz an der Sonne erobert, blicken die Teams am Tabellenende nach deutlichen Auftaktniederlagen bereits früh in Richtung Abstiegszone. Da es sich nach dem ersten Spieltag um eine reine Momentaufnahme der noch jungen Spielzeit handelt, greift in dieser frühen Phase der Vorrunde bei Punktgleichheit reglementarisch das Torverhältnis. Erst ab der Rückrunde würde im späteren Saisonverlauf der direkte Vergleich über die finalen Platzierungen entscheiden. Klar ist schon jetzt: Der Kampf um die direkten Aufstiegsplätze, die Relegationsränge und den sicheren Klassenerhalt hat fulminant begonnen.

Nach dem perfekten Start steht der TSV Rohrbach (1. Platz, 3 Punkte) ganz oben. Mit einem fulminanten 6:1-Erfolg sicherten sich die Rohrbacher aufgrund der besseren Tordifferenz den begehrten ersten Tabellenplatz, der am Saisonende den direkten Aufstieg in die Landesliga bedeuten würde.

Dicht auf den Fersen folgt das punktgleiche Verfolgerduo auf den Plätzen zwei und drei. Der SV Dornach(2. Platz, 3 Punkte) und der VfR Garching (3. Platz, 3 Punkte) teilen sich mit einer identischen Bilanz von 5:1 Toren den statistischen Silberrang. Dornach besetzt damit den extrem wertvollen zweiten Tabellenplatz, der nach Saisonende zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Der VfR Garching lauert als erster Verfolger auf einem gesicherten Platz knapp dahinter.

Ebenfalls makellos präsentierte sich der TSV Eintracht Karlsfeld (4. Platz, 3 Punkte). Mit einem souveränen 4:0-Erfolg hielt Karlsfeld die Null und positioniert sich im oberen Viertel der Tabelle. Die Spitzengruppe wird durch den ASV Dachau (5. Platz, 3 Punkte, 2:0 Tore) und den FC Türk Sport Garching(6. Platz, 3 Punkte, 3:2 Tore) komplettiert. Beide Vereine fuhren wichtige Dreier ein und verbuchen einen perfekten Start auf einem gesicherten Mittelfeldplatz.

Das Tabellenmittelfeld: Punkteteilung zum Auftakt

Im gesicherten Mittelfeld rangieren die Teams, die sich zum Saisonauftakt mit einem Unentschieden begnügen mussten. Der TSV Allershausen (7. Platz, 1 Punkt) und der SV Ampertal Palzing (8. Platz, 1 Punkt) trennten sich mit einem 1:1-Remis und nehmen exakt schrittgleich die Plätze sieben und acht ein.

Noch ohne eigenen Torerfolg, aber immerhin mit einem Zähler auf der Habenseite, starteten der SC Eintracht Freising (9. Platz, 1 Punkt) und der TSV Gaimersheim (10. Platz, 1 Punkt). Ihr torloses 0:0-Unentschieden sorgt dafür, dass sich beide Klubs vorerst auf den hinteren gesicherten Plätzen der Tabelle einreihen, ohne direkt nach unten blicken zu müssen.

Die Gefahrenzone: Früher Druck im Tabellenkeller

Am härtesten traf der Saisonauftakt die Mannschaften ab Platz elf, da in der Bezirksliga Oberbayern Nord eine verschärfte Abstiegsregelung mit insgesamt vier Relegationsplätzen und einem direkten Abstiegsplatz gilt. Die SpVgg Kammerberg (11. Platz, 0 Punkte) kassierte eine knappe 2:3-Niederlage. Aufgrund der mehr erzielten Tore steht das Team hauchdünn auf dem ersten von vier Relegationsplätzen gegen den Abstieg.

Dahinter folgen die punktgleichen Mannschaften, die sich wegen des schlechteren Torverhältnisses ebenfalls auf den gefährlichen Relegationsplätzen wiederfinden: Der SV Waldperlach (12. Platz, 0 Punkte) belegt nach einem 0:2 den zwölften Rang. Der FC Phönix München (13. Platz, 0 Punkte) und der FC Aschheim (14. Platz, 0 Punkte) teilen sich nach spiegelbildlichen 1:5-Niederlagen die Plätze 13 und 14.

Ebenfalls auf einem Relegationsplatz steht der FC Gerolfing (15. Platz, 0 Punkte), dessen 0:4-Auftaktpleite den vorletzten Platz bedeutet. Das aktuelle Tabellenschlusslicht bildet der SV Denkendorf (16. Platz, 0 Punkte). Die deutliche 1:6-Niederlage gegen den Spitzenreiter Rohrbach spült den Verein am ersten Spieltag auf den einzigen direkten Abstiegsplatz.