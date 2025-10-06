🗣: Rohrbach "dominiert klar"– SVW bleibt trotz 7:0 demütig

Der 12. Spieltag in der Bezirksliga Nord ist vorbei. Rohrbach demolierte das Schlusslicht, Walpertskirchen düpierte Ober-Unterhaunstadt, Freising bezwang Langengeisling und das Top-Spiel zwischen Gerolfing und Dachau endete mit einer Punkteteilung. Die Stimmen des Spieltags:

Rohrbach braucht "kleinen Weckruf"

Michael Schrätzenstaller, Co-Trainer des TSV Rohrbach: »Das Spiel gegen Fatih haben wir von Beginn an ernst genommen und zur richtigen Zeit die Tore erzielt. In der dritten Minute haben wir allerdings einen kleinen Weckruf gebraucht, als Fatih eine richtig gute Chance hatte und durchaus das 1:0 hätte machen können. Danach haben wir das Spiel aber klar dominiert und am Ende auch in der Höhe völlig verdient mit 6:0 gewonnen.« Walpertskirchen-Sieg über Ober-Unterhaunstadt "deutlich zu hoch"

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Unser Sieg fiel insgesamt deutlich zu hoch aus, vor allem angesichts der ausgeglichenen ersten Halbzeit. Das 2:0 direkt vor dem Pausenpfiff hat dem Gegner spürbar zugesetzt. In der zweiten Hälfte konnten wir das Spiel dann klar dominieren – vieles hat funktioniert, nahezu jede Chance wurde verwertet. Ein Kompliment an meine Jungs dafür. Auch wenn es für Ober-Unterhaunstadt aktuell nicht optimal läuft, würde ich sie nach dem heutigen Spiel keinesfalls abschreiben. Sie haben gute Spieler in ihren Reihen, und ich wünsche ihnen alles Gute für den weiteren Verlauf der Runde.« Baumgärtner lobt "konzentrierte Teamleistung"

Heiko Baumgärtner, Trainer des SC Eintracht Freising: »Das war eine konzentrierte Teamleistung, wir konnten genau das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir standen defensiv sehr kompakt, haben taktisch clever gegen Geisling agiert und immer wieder gezielte Nadelstiche gesetzt. Die ersten beiden Torchancen konnten wir direkt nutzen, vor der Pause hätten wir dann eigentlich das 3:0 nachlegen müssen – die Möglichkeit dazu war da, wurde aber leider vergeben. Nach der Halbzeit hatte Geisling die erste Viertelstunde mehr vom Spiel und kam zu zwei, drei guten Kopfballchancen, die sie allerdings ungenutzt ließen. Spätestens mit dem verwandelten Elfmeter zum 3:0 haben wir die Partie dann souverän zu Ende gespielt. Von Geisling kam in der Schlussphase nichts mehr. Insofern aus meiner Sicht ein absolut verdienter Sieg, der auf einer starken Mannschaftsleistung basiert. Ich hoffe, wir können daran anknüpfen. Geisling wünsche ich alles Gute für den weiteren Saisonverlauf.« Gerolfing mit "kämpferischer Leistung" gegen Tabellenführer