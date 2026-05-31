Rohra und Kanowski verlassen den TuS Bersenbrück

Der TuS Bersenbrück muss zur neuen Saison zwei Abgänge verkraften. Connor Rohra und Julius Kanowski verlassen den Oberligisten, bleiben der Liga jedoch erhalten und schlagen ihre nächsten Karriereschritte bei neuen Vereinen ein.
Für Connor Rohra geht der Weg zur zweiten Mannschaft der SV Drochtersen/Assel II. Die Reserve des Regionalligisten sicherte sich als Meister der Landesliga Lüneburg den Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen und wird damit in der kommenden Saison auf den TuS Bersenbrück treffen.
Rohra gehörte in den vergangenen Spielzeiten zum Kader der Bersenbrücker und sammelte wichtige Erfahrungen im Herrenbereich. Mit dem Wechsel bietet sich ihm die Möglichkeit, bei einem ambitionierten Aufsteiger eine neue Rolle einzunehmen.
Auch Julius Kanowski bleibt der Oberliga Niedersachsen erhalten. Der Mittelfeldspieler wechselt zur SV Meppen II. Ausschlaggebend für den Wechsel ist nach Vereinsangaben sein Studium in Lingen, das einen Standortwechsel nahelegt.
Kanowski gehörte ebenfalls zu den jüngeren Spielern im Kader des TuS und konnte in den vergangenen Jahren erste Erfahrungen auf Oberliga-Niveau sammeln.
Mit Rohra und Kanowski verabschiedet der TuS Bersenbrück zwei Spieler, die sowohl sportlich als auch menschlich geschätzt wurden. Für den Verein enden damit zwei gemeinsame Entwicklungswege, die nun bei anderen Oberligisten fortgesetzt werden.
Lange auf ein Wiedersehen warten müssen die Bersenbrücker allerdings nicht: Beide Neuzugänge ihrer künftigen Vereine werden in der kommenden Saison erneut Gegner des TuS sein und dann erstmals in anderen Trikots ins Hasestadion zurückkehren.