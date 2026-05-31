Rohra und Kanowski verlassen den TuS Bersenbrück Zwei Nachwuchsspieler wechseln innerhalb der Oberliga Niedersachsen zu neuen Vereinen von red · Heute, 13:57 Uhr · 0 Leser

Der TuS Bersenbrück muss zur neuen Saison zwei Abgänge verkraften. Connor Rohra und Julius Kanowski verlassen den Oberligisten, bleiben der Liga jedoch erhalten und schlagen ihre nächsten Karriereschritte bei neuen Vereinen ein.

Für Connor Rohra geht der Weg zur zweiten Mannschaft der SV Drochtersen/Assel II. Die Reserve des Regionalligisten sicherte sich als Meister der Landesliga Lüneburg den Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen und wird damit in der kommenden Saison auf den TuS Bersenbrück treffen. Rohra gehörte in den vergangenen Spielzeiten zum Kader der Bersenbrücker und sammelte wichtige Erfahrungen im Herrenbereich. Mit dem Wechsel bietet sich ihm die Möglichkeit, bei einem ambitionierten Aufsteiger eine neue Rolle einzunehmen.

Kanowski zieht es nach Meppen Auch Julius Kanowski bleibt der Oberliga Niedersachsen erhalten. Der Mittelfeldspieler wechselt zur SV Meppen II. Ausschlaggebend für den Wechsel ist nach Vereinsangaben sein Studium in Lingen, das einen Standortwechsel nahelegt. Kanowski gehörte ebenfalls zu den jüngeren Spielern im Kader des TuS und konnte in den vergangenen Jahren erste Erfahrungen auf Oberliga-Niveau sammeln.