Soll ich mich hier mal doppelt als Nerd outen?

Also nicht als Fußball-Nerd, für den es kaum etwas Schöneres gibt, als kreuz und quer durch die Stadt zu fahren, um Kreisliga-Fußball zu sehen.

Sondern als Tolkien-Nerd, als LOTR-Fan und als Disney-Liebhaber:

Ich war nämlich auf dem Weg vom Glockenturm zum Platz zwangsläufig am Reiterstadion und dem Trainingsparcours der Reiter vorbeigelaufen.

Und weil ich nicht in Eile war, schweiften meine Gedanken ab. Zuerst zu Sid aus Toy Story, der im Schlaf spricht und dadurch offenbart, dass er gerne auf einem Pony reiten will.

Allerdings standen hier eher Pferde als Ponys, und so wanderten meine Gedanken zum Pelennor – jenen Feldern, auf denen die Rohirrim den eingekesselten Soldaten Gondors zu Hilfe eilen. Dabei stehen die Menschen des Westens einer Übermacht aus Orks aus Minas Morgul und Mordor sowie deren Verbündeten, den Haradrim, gegenüber.

Eigentlich sind die Mannen Rohans unterlegen, aber sie sind so voller Siegeswille und preschen mit ihren Pferden einfach durch die Schergen Saurons und gewinnen – vorerst – die Oberhand. Dann kommen die Mûmakil, und das Blatt wendet sich ein vorletztes Mal.

Aber das würde jetzt zu weit führen, und ich würde die Kurve zum Fußball nicht mehr kriegen.

Zumal das alles auch nicht wirklich weiterhilft, denn selbst wenn die Ama Zwee zu Pferde in das heutige Match reiten würden, sind die Mahlsdorfer Spieler ja noch lange keine Orks. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass der BFV es nicht gutheißen würde, wenn Pferde auf dem Platz wären – ganz zu schweigen von Herthas Platzwarten, die garantiert eine Krise bekommen würden, wenn sie Hufspuren auf dem künstlichen Geläuf entdecken.

Okay, dann bleiben die Mahlsdorfer halt überlegen – aber vielleicht haben wir auch ohne Pferde eine Chance.

Zumindest ließ der Coach die erste Elf auflaufen. Kein Test für die Reservisten, weil man das Spiel eh verloren gibt.

Was ich recht schnell verloren gab, war der Kampf mit dem Flutlicht. Ich bekomme einfach keine brauchbaren Bilder bei dem Licht auf dem August-Bier-Platz hin.

Allerdings gab’s auch gar nicht so viel Spektakuläres festzuhalten. Die Gäste waren hier nämlich brutal überlegen, und ich glaube, es gab in den 90 Minuten gerade mal vier Torschüsse der Hertha. Mahlsdorf II hingegen ballerte aus allen Lagen, und unserem Keeper dürften nach dem Spiel die Hände geglüht haben. Fast wäre das Ganze dann auch zweistellig geworden – aber bei 0:9 war Schluss.

Gut, es war die erwartete Niederlage, deren Höhe jetzt auch nur bedingt schockt.

Viel wichtiger ist, dass die Mannschaft sich jetzt nicht hängen lässt. Nächste Woche geht es in der Liga im Schatten der Alten Försterei weiter. Da geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um Prestige.

Also Männer: Aufstehen, Staub abklopfen, Fahne küssen – und am Sonntag alles geben! Für die Farben, die wir tragen!

Ha Ho He Amateure Zwee