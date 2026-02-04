Rohe bleibt bis Saisonende spielender Trainer beim Haselünner SV

FuPa macht den Amateurfußball sichtbar! – Foto: Schumacher

Ausgangslage: Unter der Schlagzeile „Was ist denn beim Haselünner SV los?“ sorgte zuletzt eine Meldung für Gesprächsstoff. Handelt es sich um eine Trennung, einen Rücktritt oder sogar um eine Entlassung? FuPa hat bei Markus Rohe nachgefragt.

Markus: Wir haben die Headline bei FuPa natürlich gelesen und fanden sie ehrlich gesagt etwas überspitzt. Deshalb möchte ich die Hintergründe gerne einmal klarstellen.

FuPa: Markus, bei FuPa war zuletzt zu lesen, dass Thorsten Kramer aktuell vereinslos ist beziehungsweise seine Trainerlaufbahn mit sofortiger Wirkung beendet hat. Wie ordnest du diese Meldung ein?

Zur Winterpause hat Thorsten nun sein Amt niedergelegt. Er war über viele Jahre in verschiedenen Funktionen für den Verein aktiv, als Co-Trainer, Fußballobmann oder Teammanager und kann das aufgrund beruflicher und privater Verpflichtungen zeitlich nicht mehr stemmen. Im Endeffekt hat sich sportlich also gar nicht so viel verändert: Ich bin weiterhin bis zum Saisonende als spielender Trainer verantwortlich.

Zu Saisonbeginn war Georg Overhoff Trainer, ich fungierte als spielender Co-Trainer und Thorsten war als Fußballobmann beziehungsweise Teammanager tätig. Nach der Trennung von Georg Overhoff haben Thorsten Kramer und ich gemeinsam übernommen, wobei ich federführend für Trainingsplanung und sportliche Inhalte zuständig bin.

FuPa: Gab es also keine sportlichen Gründe für das Ende der Zusammenarbeit?

Markus: Nein, es gab keinerlei sportliche Gründe. Es ist eine rein persönliche Entscheidung von Thorsten gewesen, weil sich Verein, Beruf und Privatleben aktuell nicht mehr sinnvoll miteinander vereinbaren lassen.

FuPa: Wie ist der aktuelle Stand auf der Trainerposition und wie sehen die Planungen über den Sommer hinaus aus?

Markus: Bis Saisonende bleibe ich spielender Trainer. Was danach passiert, ist noch offen. Natürlich gibt es bereits Ideen und Überlegungen, aber konkrete Entscheidungen sind noch nicht gefallen. Das wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

FuPa: Wie laufen die Planungen für die Wintervorbereitung unter den aktuellen Witterungsbedingungen?

Markus: Die Vorbereitung ist momentan für alle Vereine extrem schwierig. Spiele fallen aus, Plätze sind gesperrt, da muss man kreativ werden. Viele Teams halten sich mit Einheiten in Hallen, Pferdehallen, beim Spinning oder mit Kraftzirkeln über Wasser. Jeder hofft, dass bald Plusgrade kommen und Schnee sowie Eis verschwinden. Wenn der Februar dann halbwegs stabil bleibt, wäre das schon viel wert.

FuPa: Ein wichtiger Punkt in der Vorbereitung ist auch die Haselünner Stadtmeisterschaft. Wie blickt ihr darauf?

Markus: Wir hoffen natürlich sehr, dass die Stadtmeisterschaft wie geplant stattfinden kann. Darauf freuen wir uns wirklich. Es macht einfach Spaß, gegen bekannte Gesichter zu spielen, die man im Ligabetrieb sonst nicht unbedingt trifft. Einige Teams kennt man aus dieser oder der vergangenen Saison, aber insgesamt ist das immer ein schönes Event. Die Spieler freuen sich darauf, die Vereine freuen sich darauf, das wäre eine runde Sache für alle Beteiligten.

FuPa: Zum Abschluss noch ein Blick auf die sportliche Entwicklung: Zum Ende der Hinrunde lief es etwas besser. Wie bewertest du diese Phase?

Markus: Wir waren in vielen Spielen zuvor nicht chancenlos, und einige Niederlagen hätten nicht sein müssen. Es waren oft enge Partien dabei. Aber wenn man unten drin steckt, gewinnt man diese Spiele eben häufig nicht.

Gleichzeitig fehlte uns Konstanz. Auf ein ordentliches Spiel folgte dann oft wieder ein schlechtes, man denke nur an deutliche Niederlagen wie gegen Herzlake, Surwold oder Eltern. Zum Schluss haben wir dann aber, abgesehen vom Spiel in Börger, wieder bessere Leistungen gezeigt. Gegen Listrup war durchaus mehr drin, in Baccum haben wir einen Punkt bei einem Topteam geholt, was angesichts der Tabellensituation hoch einzuschätzen ist. Und gegen direkte Konkurrenten konnten wir deutliche Siege einfahren.

Darauf lässt sich aufbauen. Die Stimmung ist zum Ende der Hinrunde wieder etwas besser geworden, und jetzt schauen wir, wie wir ins neue Jahr starten.

FuPa: Vielen Dank für das Gespräch, Markus.