Rohde führt Garbsen zum Heimsieg TuS setzt sich mit 3:1 gegen Lehrte durch – Doppelpack ebnet den Weg von red · Heute, 14:31 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

Der TuS Garbsen feiert gegen den FC Lehrte den nächsten Erfolg und festigt seine Position im oberen Tabellenmittelfeld. Vor allem Jan Rohde prägt die Partie.

Der TuS Garbsen hat sein Heimspiel gegen den FC Lehrte mit 3:1 gewonnen und damit den nächsten Erfolg eingefahren. Die Partie blieb zunächst ausgeglichen, ehe Garbsen nach einer halben Stunde in Führung ging. Jan Rohde traf in der 30. Minute zum 1:0 und legte kurz vor der Pause nach. Sein zweiter Treffer in der 44. Minute sorgte für eine komfortable Ausgangslage für die Gastgeber.