Rohde führt Garbsen zum Heimsieg

Der TuS Garbsen feiert gegen den FC Lehrte den nächsten Erfolg und festigt seine Position im oberen Tabellenmittelfeld. Vor allem Jan Rohde prägt die Partie.
Der TuS Garbsen hat sein Heimspiel gegen den FC Lehrte mit 3:1 gewonnen und damit den nächsten Erfolg eingefahren.
Die Partie blieb zunächst ausgeglichen, ehe Garbsen nach einer halben Stunde in Führung ging. Jan Rohde traf in der 30. Minute zum 1:0 und legte kurz vor der Pause nach. Sein zweiter Treffer in der 44. Minute sorgte für eine komfortable Ausgangslage für die Gastgeber.
Lehrte meldete sich jedoch direkt nach dem Seitenwechsel zurück. Oury Diallo Keita verkürzte in der 50. Minute auf 1:2 und brachte die Gäste noch einmal heran.
Garbsen stellte im weiteren Verlauf jedoch den alten Abstand wieder her. In der 72. Minute traf Manuel-Jose Varela zum 3:1-Endstand und entschied die Partie endgültig.
Mit dem Erfolg festigt der TuS Garbsen Rang sieben der Bezirksliga Hannover Staffel 2 und baut das Punktekonto auf 49 Zähler aus. Der FC Lehrte bleibt nach dem 32. Spieltag im unteren Tabellenmittelfeld.
TuS Garbsen – FC Lehrte 3:1
TuS Garbsen: Jannik-Yves Döring, Niklas Preuß, Luca Wiesberg, Emmanuel Opoku Boamah (75. Steven Kolloch), Felix Avila, Holger Agyeman, Jan Rohde, Felix Beiser (85. Mehmet Akcay), Fjon Böttcher, Manuel-Jose Varela, Marcel Rack - Trainer: Daniel Thomaschewski
FC Lehrte: Marcel Köhring, Oury Diallo Keita, Tobias Becker, Niclas Michalz, Vincent Jochim, Morries Amponsah, Ephraim Owusu-Kyei (75. Serhat Caran), Adrian Dirk Hollstein, Kesip Caran, Ivan Kravchenko, Lukas Hans Hübner (19. Tyrell Chao) - Trainer: Kesip Caran
Schiedsrichter: Hergen Dierks
Tore: 1:0 Jan Rohde (30.), 2:0 Jan Rohde (44.), 2:1 Oury Diallo Keita (50.), 3:1 Manuel-Jose Varela (72.)