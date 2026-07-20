Roggow sticht sofort: Hannover 96 bezwingt Osnabrück

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Nach vier Siegen und einer Niederlage in den bisherigen Vorbereitungsspielen wartete im Trainingslager der erste Vergleich mit einem Ligakonkurrenten auf Hannover 96. Gegen den VfL Osnabrück setzte Cheftrainer Christian Titz dabei erstmals auf eine veränderte Herangehensweise.

Die erste Torchance gehörte zwar dem VfL Osnabrück, doch Pascal Loretz verhinderte mit einer starken Parade gegen Robin Meißner den frühen Rückstand (15.). Anschließend übernahm Hannover zunehmend die Kontrolle und setzte den Zweitliga-Aufsteiger mit aktivem Pressing und viel Ballbesitz unter Druck.

Wie bereits beim XXL-Test gegen den SC Paderborn wurde die Partie über zweimal 60 Minuten ausgetragen. Allerdings verzichtete Titz diesmal darauf, zur Halbzeit zwei komplett neue Mannschaften auf den Platz zu schicken. Stattdessen erhielten mehrere Spieler deutlich längere Einsatzzeiten, um sich Schritt für Schritt an die Belastung im Wettkampfmodus heranzutasten.

In der 35. Minute fiel schließlich die verdiente Führung: Stefan Thordarson verlagerte das Spiel mit einem präzisen Diagonalball auf Mustapha Bundu, dessen Hereingabe Benjamin Källman am Elfmeterpunkt direkt verwertete. Der Finne traf zum 1:0 für die Roten.

Besonders bei Standardsituationen wurde 96 gefährlich. Nach mehreren Eckbällen und guten Aktionen im letzten Drittel fehlte zunächst jedoch die Präzision im Abschluss.

Auch danach blieb Hannover die bessere Mannschaft. Kolja Oudenne scheiterte nach Vorlage von Lars Gindorf am Aluminium (39.), ehe Osnabrück kurz vor der Pause zurückschlug. Bryan Henning setzte sich durch und traf mit einem platzierten Flachschuss zum 1:1-Ausgleich (53.).

Roggow trifft zwei Minuten nach Einwechslung

Nach dem Seitenwechsel kam zunächst der VfL besser ins Spiel. Leon Opitz vergab die Chance zur Führung, als er seinen Abschluss knapp am Tor vorbeisetzte (63.).

Die Antwort von Hannover folgte jedoch prompt: Erneut brachte eine kurz ausgeführte Ecke Gefahr. Hayate Matsuda servierte den Ball scharf in den Strafraum, wo Franz Roggow am zweiten Pfosten bereitstand. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung köpfte der Mittelfeldspieler zur erneuten Führung ein (68.).

Anschließend kontrollierte 96 wieder das Geschehen. Auch nach dem geplanten Wechsel nahezu der gesamten Mannschaft blieb Hannover gefährlich und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Der dritte Treffer wollte jedoch nicht fallen.

Besonders bemerkenswert war der Auftritt der jungen Mannschaft im letzten Viertel. Mehrere Spieler aus der eigenen Akademie standen auf dem Platz, der Altersdurchschnitt betrug lediglich 19,91 Jahre.

Trotz der fehlenden Erfahrung blieb die Mannschaft mutig, suchte aktiv den Weg nach vorne und setzte den Gegner immer wieder unter Druck. Mwisho Mhango verpasste mit einem Schuss knapp am Pfosten vorbei sogar noch die Entscheidung (99.).

Am Ende blieb es beim 2:1-Erfolg gegen den VfL Osnabrück. Für Hannover 96 war es der zweite Sieg im fünften Testspiel gegen einen kommenden Zweitliga-Konkurrenten.

Titz lobt Entwicklung der jungen Spieler

„Wir haben im Spiel eine gute Kontrolle gehabt, dennoch war das Chancenverhältnis bis Minute 75 recht ausgeglichen“, analysierte Christian Titz nach der Partie auf der Homepage des Vereins.

Besonders zufrieden zeigte sich der 96-Coach mit den jungen Spielern: „Da haben es die jungen Wilden wirklich gut gemacht – im Anlaufen, im Spielmachen und im Kreieren von Torchancen.“

Gleichzeitig warnte Titz davor, die Partie überzubewerten: „Wir haben gesehen, auch weil der Gegner eine gute Qualität hat, dass das Spiel, wenn du das 3:1 nicht machst, in gewisser Weise offen bleibt.“