Roggmann-Gala lässt Bad Bentheim jubeln von P. M. · Heute, 17:02 Uhr · 0 Leser

Der SV Bad Bentheim hat die Antwort auf die Niederlage der Vorwoche eindrucksvoll geliefert. Beim 5:0-Heimsieg gegen Borussia Neuenhaus überzeugte die Husmann-Elf mit Effizienz, Spielfreude und einem überragenden Felix Roggmann, der gleich dreimal traf.

Bentheim schlägt vor der Pause zu Bei herrlichem Sonntagswetter zeigte der SV Bad Bentheim in der Bezirksliga Weser-Ems 3 die erhoffte Reaktion. Gegen den SV Borussia 08 Neuenhaus wurde die Mannschaft ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht und setzte sich am Ende deutlich mit 5:0 durch.

Lange mussten die Gastgeber allerdings auf den ersten Treffer warten. Erst in der 42. Minute brachte Kevin Reimche den SV per Foulelfmeter in Führung. Mit dem knappen, aber verdienten 1:0 ging es in die Halbzeitpause. Roggmann schnürt den Dreierpack

Nach dem Seitenwechsel drehte Bad Bentheim dann endgültig auf. Felix Roggmann erhöhte in der 54. Minute auf 2:0 und leitete damit die dominante Schlussphase ein. Nur zehn Minuten später stellte Lars Brüning auf 3:0. Trainer Jörg Husmann wechselte anschließend durch, doch der Spielfluss der Bentheimer blieb erhalten. In der 76. Minute traf erneut Roggmann, ehe der Offensivmann in der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer des Tages den 5:0-Endstand herstellte. Mit nun 36 Punkten aus 24 Spielen behauptet der SV Bad Bentheim Platz neun und bewegt sich weiter im gesicherten Mittelfeld. Aus den vergangenen fünf Partien holte die Mannschaft zehn Zähler und kann den Blick vorsichtig wieder nach oben richten. Für Borussia Neuenhaus dagegen bleibt die Lage angespannt. Mit bereits 84 Gegentoren stellt das Team weiterhin die anfälligste Defensive der Liga und wartet seit fünf Spielen nahezu vergeblich auf Zählbares. Am kommenden Sonntag empfängt der SV Bad Bentheim den SV Olympia Laxten, während Borussia Neuenhaus auf die SG Freren trifft.