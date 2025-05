Rötz und Weihern wollen ins Kreisoberhaus

Visiert mit seiner Truppe die Rückkehr in die Kreisliga an: Tomáš Petráček, Spielertrainer und Torjäger des 1. FC Rötz (hier im Trikot seines Ex-Klubs BSG Chemie Leipzig). – Foto: Imago Images

Gewissheit haben die Kreisliga-Anwärter im Kreis 3 weiterhin nicht. Alles ist abhängig davon, wie die Relegation zur Bezirksliga verläuft und wie viele Plätze in der Kreisliga werden. Möglicherweise könnte den Teams ein Sieg in der ersten Relegationsrunde schon reichen. Im allerbesten Falle bliebe sogar den vier Verlierern noch eine Chance. Aber das ist alles nur theoretisch. Ungeachtet der bestehenden Unsicherheiten, wollen am Dienstag und Mittwoch vier Mannschaften einen Schritt zum Erhalt bzw. Aufstieg ins Kreisoberhaus machen.



Die einen wollen Kreisligist bleiben, die anderen wollen es werden. Auf dem Sportgelände des FC Rämkam kreuzen am Dienstagabend die SG Lohberg I/Lam II, Dreizehnter der Kreisliga Ost, und der 1. FC Rötz, Vizemeister der Kreisklasse Ost, die Klingen. Bei den Fußballern vom Fuße des Ossers gab es in der Winterpause einen Trainertausch hin zu Andreas Kussinger. Er sollte das Team zum Klassenerhalt führen. Dieses Ziel klappte auf direktem Wege nicht und soll nun über die Relegation realisiert werden. Unter Kussinger zeigten die Wingeier in den letzten Wochen eine ansteigende Form- und Ergebniskurve. Dementsprechend geht die SG guter Dinge ins Duell mit Rötz.



Der FC schloss die Kreisklassen-Spielzeit mit einem starken Punkteschnitt von genau 2 Punkten pro Spiel ab. Vorzeitig sicherten sich die Mannen von Spielertrainer Tomáš Petráček – der Tscheche ist gleichzeitig der Top-Torjäger des Teams – das Ticket für die Relegation. Nach zwei Jahren Kreisklasse möchte der einstige Bezirksoberligist zurück ins Kreisoberhaus. Personell hat man schon einmal keine Sorgen. Abgesehen von den Dauerverletzten sind alle Mann an Bord.









Kreisklassist gegen Kreisligist, so lautet die Konstellation auch am Mittwochabend. In Nabburg schlagen die SG FC Wernberg II/Weihern und der SV Haselbach auf. Einer wird das Geschehen am Spielfeldrand ganz genau beobachten: Patrick Greindl. Der Routinier schnürt seine Schuhe aktuell noch für den Ausrichterverein TV Nabburg und übernimmt zum Saisonwechsel bei Weihern/Wernberg als Spielertrainer. Seine künftige Mannschaft wurde Zweiter in der Kreisklasse Nord, verpasste die Meisterschaft knapp hinter der DJK Dürnsricht. Die SG geht mit der Empfehlung von sechs Ligasiegen am Stück ins Match und wird sich sicherlich nicht verstecken.



Auf dem Papier steht sicherlich dem West-Kreisligisten aus Haselbach die Favoritenrolle zu. Wobei der SV ja auch erst ein Jahr in der 8. Liga spielt. Noch in der Saison 2023/24 traten beiden Teams in der Kreisklasse Nord gegeneinander an (Weihern damals noch eigenständig). Das Hinspiel fand keinen Sieger, das Re-Match gewann Haselbach deutlich mit 6:2. Jenen Erfolg von damals möchte die Formation um Spielercoach Florian Mulzer wiederholen. Und so letztendlich eine schwierige Kreisliga-Runde (26 Zähler aus 26 Spielen) mit dem Ligaverbleib versöhnlich abschließen.