Rötz überrascht – Schloßberg setzt sich an die Spitze

Aufgrund der Regenfälle wurde das Samstags-Heimspiel des 1.FC Miltach gegen die SG Zandt/Vilzing II abgesetzt.







320 Schaulustige durften den Heimdreier am dritten Spieltag beim FC Untertraubenbach mitverfolgen. Zu Gast war der FC Chamerau, der keine Chancen verwerten konnte. Bastian Groitl brachte in der achten Minute die Hausherren in Front, Sebastian Fischer erhöhte noch in der ersten Halbzeit (45.+2.), mit zwei Buden in Folge brachte es Markus Dendorfer (60., 69.) auf 4:0, die letzte Kugel versenkte Alexander Kleinert in der 86. Minute für den FC. Schiedsrichter: Maik Kreye, Fabian Fischer, Jonas Wagner







Ebenfalls daheim sicherte sich die SG Waldmünchen/Geigant die Maximalausbeute am vergangenen Spieltag. Zu Gast war die SpVgg Eschlkam, die sich vor 120 Zuschauern geschlagen geben musste. Nach nur sechs Minuten brachte Ali Aldakhawi die Gastgeber in Front, Maximilian Fischer erhöhte in der 31. Minute, dann landete Ali Aldakhawi erneut einen Treffer (50.), bevor auch die Gäste eine Chance verwerten konnten, dank Tim Hammon verkürzten sie in der 88. Minute, jedoch die Nachspielzeit nutzten ebenfalls die Hausherren. Robin Baier schob in der 90.+5. zum 4:1 daheim ein. Schiedsrichter: Thomas Schulze Bertelsbeck, Niklas Linhart, Volodymyr Hryhorenko







Mit einem knappen Sieg fuhr die SpVgg Willmering-Waffenbrunn am dritten Spieltag nach Hause. Die Gastgeber vom 1. SG Regental musste sich vor 133 Besuchern geschlagen geben. In der 20. Minute brachte Johannes Ederer die Gäste in Front, doch Marek Hajzman gelang in der 30. Minute der Ausgleich. Kurz vor der Halbzeitpause nutzte Lukas Fischer noch eine Chance für die Gäste, dann sah Jakob Süsser noch die Ampelkarte in der 75. Minute, doch den Dreier nahmen die Gäste auch mit. Schiedsrichter: Ludwig Held, Jonas Schleicher, Kevin Schönemann







Mit einem Remis gingen der 1. FC Rötz und der FC Ränkam am dritten Spieltag vor 120 Zuschauern vom Platz. Nils Bauer erzielte in der siebten Minute das 0:1, doch Dominik Grätsch gelang in der 15. Minute der Ausgleich. Erneut in Front gingen die Gäste in der 23. Minute durch Joseph Altmann, was durch Tomas Petracek in der 50. Minute erneut ausgeglichen wurde. In Unterzahl durften die Hausherren für zehn Minuten für Jan Meier ab der 65. Minute spielen, doch auch das hatte keine Entscheidung aufs Endergebnis. Schiedsrichter: Nicholas Hammer, Georg Dietlinger, Peter Scholz







Mit einer Niederlage musste sich die SG Michelsdorf/Cham II am vergangenen Spieltag zufrieden geben. Die Hausherren, die SpVgg Mitterdorf, sicherten sich vor 150 Fans die Punkte. Kurz vor der Halbzeitpause brachte Christian Kufner (43.) die Hausherren in Front, kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Tobias Bräu (46.) für die SpVgg und Michael Stubenrauch netzte in der 66. Minute ebenfalls für die Gastgeber ein. Ein Elfmeter, dankend angenommen von Vladimir Kovacevic in der 74. Minute brachte das 4:0 hervor, kurz vor Schluss (90.) bekamen auch die Gäste einen Elfer, welcher von Martin Schuster gekonnt verwandelt wurde. Schiedsrichter: Matthias Schoierer, Louis Lankes, Josua Lauer







Mit einem späten Auswärtsdreier ging die SG Schloßberg am dritten Spieltag vor 180 Schaulustigen bei der SG Schönthal-Premeischl vom Platz. Erst in der 81. Minute brachte Christoph Dendorfer die Gäste in Front und Samuel Burgfeld besiegelte den Dreier in der 86. Minute. Die Nachspielzeit brachte lediglich noch eine Ampelkarte für Jonas Fischer (90.+1.) mit sich. Schiedsrichter: Ralf Waworka, Tobias Gottschalk, Johannah Block