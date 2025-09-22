Rötz tritt nicht an – Ränkam gewinnt das Top-Spiel

In den Top-4 der Kreisliga Ost kam es am Wochenende zu erneuten Verschiebungen. Auf Platz zwei sprang der FC Rämkam, der das Top-Spiel bei der SG Schloßberg überraschend klar mit 3:0 für sich entschied. Spitzenreiter SpVgg Mitterdorf kam bei der SG Waldmünchen/Geigant zu einem knappen 2:1-Erfolg, während Verfolger SG Zandt/Vilzing II in Eschlkam leer ausging. Einen Nichtantritt gab es auch. Tabellen-Nachzügler 1. FC Rötz trat wegen Personalmangels nicht zum Gastspiel bei Mitaufsteiger SG Regental an.



Die SG Schönthal-Premeischl konnte sich am beim FC Chamerau vor 150 Zuschauern durchsetzen. Fabian Rohrmüller brachte die Gäste in der 28. Minute in Front, kurz darauf (29.) erzielte Benedikt Burger allerdings den Ausgleich. In der 34. Minute erzielte Jonas Zeiser die erneute Führung für die SG. Durch ein unglückliches Eigentor von Saranyu Kaeomanee in der 90. Minute ging Schönthal-Premeischl mit 3:1 vom Feld. Schiedsrichter: Thomas Auburger, Robert Frank, Erich Krumbholz







Die SG Waldmünchen/Geigant musste sich am vergangenen Wochenende vor 150 Fans gegen die angereiste SpVgg Mitterdorf geschlagen geben. Nach nur zwölf Minuten netzte Enki Thaqi für die Gäste ein und ein Elfmeter, gekonnt ausgeführt in der 40. Minute von Tobias Bräu, brachte den Halbzeitstand auf 0:2. In der 88. Minute konnte Elias Wolf noch einen Anschlusstreffer landen, doch mehr Chancen konnten die Hausherren am zehnten Spieltag nicht verwerten. Zu guter Letzt sah David Weiß noch die Ampelkarte (90., Mitterdorf), doch auch die Nachspielzeit von fünf Minuten in Unterzahl ließ den Dreier bei der SpVgg. Schiedsrichter: Jürgen Kirschenbauer, Niklas Linhart, Franz Bucher







Wegen Personalmangels trat Schlusslicht 1. FC Rötz nicht an. Die Punkte werden am grünen Tisch aufs Konto von Mitaufsteiger SG Regental wandern.







Mit einem 3:0 und somit der Maximalausbeute verabschiedete sich der FC Ränkam vor 300 Besuchern von der SG Schloßberg. Gleich zu Beginn gingen die Gäste durch einen Elfmetertreffer von Philipp Hartmann (2.) in Front, Joseph Altmann erhöhte in der 63. Minute für Ränkam, dann sahen Florian Stelzer (84.) und Christoph Dendorfer (88.) von der SG Schloßberg die Ampelkarte und gingen klar in Unterzahl. Die Nachspielzeit nutzte Johannes Baier vom FC somit für den dritten Treffer in der Partie (90.+3.). Schiedsrichter: Manuel Schmid, Lars Knebel, Franz Hutter







Mit einem torlosen Remis gingen am vergangenen Sonntag die SpVgg Willmering-Waffenbrunn und die SG Michelsdorf/Cham II vor 120 Schaulustigen vom Feld. Schiedsrichter: Tobias Buchfink, Erich Krumbholz, Christian Gawinowski







Der 1. FC Miltach sicherte sich am zehnten Spieltag den Dreier zu Gast beim FC Untertraubenbach vor 150 Zuschauern. In der ersten Halbzeit gingen die Hausherren durch Markus Dendorfer (39.) noch in Führung, doch in der zweiten Hälfte landete Max Bretzl in der 68. Minute den Ausgleich und Michael Neumeier holte die Maximalausbeute für die Miltacher Mannschaft in der 73. Minute ein. Schiedsrichter: Dieter Haller, Christian Büchner, Janos Bedö







Bei der SpVgg Eschlkam blieben die drei Zähler auf heimischem Terrain. Zu Gast war die SG Zandt/Vilzing II, die in dieser Partie keine Chancen verwerten konnten. Bereits in der siebten Minute gingen die Gäste durch David Muckenschnabl in Front, in der 70. Minute hieß es für Zandt/Vilzing II für zehn Minuten in Unterzahl zu spielen, Christoph Adam sah die Auszeit. Kurz vor Schluss besiegelte Maximilian Wellisch den Dreier für Eschlkam (86.). Schiedsrichter: Max Piendl, Patrick Schönberger, Christian Stockhofer