Roetgens Neustart: „Jeder Spieler wird gebraucht“

Nach einer turbulenten Vorsaison mit zwei völlig unterschiedlichen Halbserien und einem späten, aber verdienten Klassenerhalt, geht der FC Roetgen mit neuem Personal und klarem Fokus in die Bezirksliga-Spielzeit 2025/26. Trainer Jerome Janßen blickt dabei optimistisch auf die bevorstehenden Wochen – warnt aber auch vor überzogenen Erwartungen.

„Die Vorbereitung hat gerade erst begonnen, da ist es zu früh, um bereits ein Fazit zu ziehen“, erklärt Janßen. Dennoch zeigt er sich mit den ersten Einheiten zufrieden: „Inhaltlich geht es darum, die nötige Kondition zu erlangen und die Neuzugänge gut einzubinden. Beides gelingt uns bisher ganz gut.“

Einfach war die vergangene Spielzeit nicht. Der Trainer bilanziert nüchtern: „Wir hatten leider zwei völlig unterschiedliche Halbserien. Nach der Hinrunde standen wir auf Platz 7, womit wir vollkommen zufrieden waren. In der Rückrunde lief dann nahezu alles schief, was schief laufen konnte.“ Verletzungspech und fehlende Tiefe im Kader warfen die Roetgener zurück. „Viele Langzeitverletzte, die wir nicht kompensieren konnten. Dazu enormes Spielpech.“ Immerhin: „Dennoch haben wir es am Ende geschafft, unser Ziel – den Klassenerhalt – zu erreichen.“