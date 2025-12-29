Roetgen glaubt wieder an den Klassenerhalt

– Foto: Stefan Grates

Der FC Roetgen überwintert auf dem letzten Tabellenplatz. Trainer Philipp Dunkel sieht dennoch neue Hoffnung für die Rückrunde.

Der FC Roetgen geht als Tabellenletzter der Bezirksliga Staffel 4 in die Vorbereitung auf die Rückrunde der Saison 2025/26. Trainer Philipp Dunkel zieht nach einer schwierigen Hinrunde eine nüchterne, aber nicht hoffnungslose Bilanz. „Insgesamt ist unsere Hinrunde natürlich enttäuschend verlaufen“, sagt Dunkel und verweist zugleich auf den Trainerwechsel im Herbst: „Leider sahen wir uns dann auch dazu gezwungen, durch eine Veränderung auf der Trainerposition nochmal einen neuen Impuls zu setzen.“ Dieser Impuls habe zumindest Wirkung gezeigt. „Wir haben durch die drei Siege am Ende der Hinrunde dann den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wiederhergestellt, sodass wir zumindest nun wieder voll im Rennen sind, um am Saisonende dann auch über dem besagten Strich zu stehen“, erklärt der Roetgener Coach. Der Fokus für die kommenden Monate sei klar definiert. „Ja, das gibt es und heißt Klassenerhalt.“

In personeller Hinsicht setzt der Verein vor allem auf interne Lösungen. „Externe Neuzugänge sind aktuell nicht geplant“, sagt Dunkel. Dafür rückt mit Samuel Schwering ein Spieler aus der zweiten Mannschaft in den Kader auf. „Er wird uns direkt verstärken – das konnte man bereits in den letzten Spielen deutlich sehen.“ Zudem kehren mit Timo Koep und Felix Korb zwei Langzeitverletzte zurück: „Außerdem freuen wir uns darauf, dass Timo Koep nach längerer Verletzung wieder angreifen wird, das Gleiche gilt für Felix Korb.“ Sollte sich dennoch eine Gelegenheit ergeben, bleibt der Klub offen: „Sollte sich jedoch extern noch eine Möglichkeit ergeben, schauen wir natürlich auch dort entsprechend hin.“ Inhaltlich will Dunkel die positive Entwicklung vom Ende der Hinrunde fortsetzen. „In der Vorbereitung werden wir da ansetzen, wo wir Ende der Hinrunde aufgehört haben.“ Ein zentraler Punkt sei dabei die Defensivarbeit: „Wir müssen definitiv weniger Gegentore kassieren, das wird ein sehr wichtiger Faktor sein – daran gilt es jedoch als ganzes Team zu arbeiten, dieser Fokus zählt nicht nur für die Defensive.“