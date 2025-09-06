Rössler-Doppelpack für Schorndorf, 7:1-Torfestival des TSV Crailsheim

Vor eigenem Publikum ging Rutesheim in der zweiten Halbzeit in Führung. Markus Wellert traf in der 66. Minute zum 1:0 und brachte die Gastgeber auf Kurs. Die Gäste aus Pleidelsheim, die bislang noch ohne Punkt dastehen, stemmten sich zwar gegen die Niederlage, doch in der Nachspielzeit sorgte Gianluca Crepaldi mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung. Kurz zuvor gab es jedoch einen Wermutstropfen für Rutesheim: Torschütze Markus Wellert sah in der 90. Minute die Rote Karte. ---

Die Gäste aus Schorndorf feierten in Ilshofen einen wichtigen Auswärtserfolg. Vor allem Niklas Rössler war der Mann des Spiels: Mit seinem Treffer in der 49. Minute brachte er die SG Schorndorf in Führung, ehe er in der 79. Minute mit seinem zweiten Tor den 0:2-Endstand herstellte. ---

Aufsteiger Öhringen musste sich erstmals in dieser Saison mit nur einem Punkt zufriedengeben. Bereits in der 20. Minute brachte Robin Reichardt die Gäste aus Heimerdingen in Führung. Doch die Gastgeber schlugen schnell zurück: Lorik Makolli erzielte in der 39. Minute den Ausgleich. Im zweiten Durchgang gelang keiner Mannschaft mehr der entscheidende Treffer. Öhringen bleibt ungeschlagen. ---

Ein Offensivspektakel erlebten die Zuschauer in Crailsheim. Simon Glück eröffnete den Torreigen in der 22. Minute, ehe Daniele Hüttl (37.) und Simon Schulz (42.) auf 3:0 stellten. Louis Hermann sorgte noch vor der Pause in der 45. Minute für den vierten Treffer. Auch nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber weiter: Patrik Horvath (56.) und Maurice Schmiedt (66.) erhöhten auf 6:0. Jonas Hertel erzielte in der 74. Minute den Ehrentreffer für die Gäste, bevor Daniele Hüttl in der 85. Minute mit seinem zweiten Tor den 7:1-Endstand herstellte. ---

Schwäbisch Hall (3 Punkte, Platz 13) empfängt Aufsteiger Leonberg/Eltingen (6 Punkte, Platz 4). Die Gäste stehen gut da und wollen weiter punkten, während die Hausherren dringend Zähler für den Klassenerhalt sammeln müssen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach SpVgg Satteldorf Satteldorf

Kaisersbach (1 Punkt, Platz 14) trifft auf Satteldorf (4 Punkte, Platz 9). Beide Teams brauchen Punkte: Kaisersbach für den Anschluss an das Mittelfeld, Satteldorf, um den Abstand zur Spitze nicht zu groß werden zu lassen. ---

Morgen, 15:00 Uhr TV Oeffingen Oeffingen FV Löchgau FV Löchgau

Oeffingen (0 Punkte, Platz 15) empfängt Löchgau (7 Punkte, Platz 3). Löchgau ist klar favorisiert, während Oeffingen auf die ersten Punkte hofft, um die Rote Laterne abzugeben. ---