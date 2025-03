Rösner-Dreipack bei Torspektakel, Hamminkeln holt Sieg 10 in Serie

42 Tore in sieben Spielen - in der Kreisliga A Rees-Bocholt ist es am Sonntag hoch hergegangen. Besonders der SV Bislich ließ es mit gleich acht Torerfolgen richtig krachen, Jonas Rösner schnürte für den SVB einen Dreierpack. Auch Primus Hamminkelner SV ließ sich nicht stoppen und fuhr den zehnten Sieg in Serie ein. Toptorjäger Tom Wirtz erzielte sein 27. Saisontor durch einen direkt verwandelten Freistoß.

Mit dem zehnten Sieg in Serie hat der Hamminkelner SV ein ganz fettes Ausrufezeichen gesetzt und im Spitzenspiel den FC Olympia Bocholt mit 5:1 in die Schranken verwiesen. Schon zur Pause war die Messe gelesen, denn da führte der HSV schon mit 4:0. Marvin Schumann (12./42.), Hassan Hamzaoglu (18.) und Tom Wirtz (22.) trafen für die Gastgeber. Olympia kam zwar zum Anschlusstreffer, doch Yannick Weidemann stellte den Vier-Tore-Abstand mit seinem Treffer zum 5:1-Endstand wieder her. Mit nun 17 Punkten Vorsprung auf den Nicht-Aufstiegsplatz dürfte der Sekt in Hamminkeln kalt gestellt sein.

Die zweite Mannschaft der Sportfreunde Lowick ist ihrer Favoritenrolle gegen den SV Krechting gerecht geworden. Nach 90 Minuten stand der klare 5:1-Sieg fest, wobei zwei Treffer in der Nachspielzeit fielen. Insgesamt dauerte es eine ganze Weile, ehe die Partie an Fahrt aufnahm. Pierre Walber erzielte nach 29 Minuten das 1:0 für die Gastgeber, doch nur vier Minuten später konnten die Gäste durch einen verwandelten Strafstoß durch Dario Kock den Ausgleich erzielen. Lowick konnte gleich antworten. Marvin Tünte vollstreckte mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel (35.). Mit dem 3:1 durch Kilian Jansen nach einer Stunde war die Entscheidung gefallen. Luke Heynck und Elija Cürsgen schraubten das Ergebnis in der Nachspielzeit in die Höhe.

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Fr., 14.03.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Bislich

So., 16.03.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - Sportfreunde 97/30 Lowick II

So., 16.03.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Spellen

So., 16.03.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SC TuB Mussum 1926

So., 16.03.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - Hamminkelner SV

So., 16.03.25 15:30 Uhr SV Brünen - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 16.03.25 15:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - Westfalia Anholt



24. Spieltag

Fr., 21.03.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Bislich

So., 23.03.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick II - FC Olympia Bocholt

So., 23.03.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - DJK Rhede

So., 23.03.25 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Krechting

So., 23.03.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 23.03.25 15:15 Uhr SV Spellen - TuS Haffen-Mehr

So., 23.03.25 15:30 Uhr SV Brünen - Hamminkelner SV

