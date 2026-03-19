Roesler-Traumtor lässt Burglengenfeld in Tegernheim jubeln Landesliga Mitte, Nachholspiel am Donnerstag: Trotz eines verschossenen Elfmeters ringt die Kara-Mannschaft den FCT nieder – Verletzung des Schiedsrichters sorgt für Spielunterbrechung von Florian Würthele · Heute, 21:37 Uhr · 0 Leser

Schiedsrichter Maximilian Riedl konnte das Spiel am Hohen Sand nicht zu Ende führen. – Foto: Florian Würthele

Das war ein hartes Stück Arbeit: Der ASV Burglengenfeld hat das Donnerstagabend-Nachholspiel in der Landesliga Mitte knapp, aber verdient für sich entschieden. Mit 2:1 (1:1) setzten sich die Naabtalkicker beim abstiegsbedrohten FC Tegernheim durch. Und ziehen nach Punkten mit dem Tabellendritten Ettmannsdorf gleich. So einseitig wie das Hinspiel (6:0) lief das Re-Match bei Weitem nicht. Schluss war auf dem Tegernheimer B-Platz erst nach gut 102 Minuten. Grund für die üppige Nachspielzeit: Der junge Schiedsrichter Maximilian Riedl schied kurz nach Wiederbeginn angeschlagen aus, weshalb das Spiel rund zehn Minuten unterbrochen war.



Frech, mutig, schnell den Weg nach vorne suchend: Die Heimelf starte vor 120 Zuschauern sehr forsch in dieses Nachholmatch. Kurz nach einer erster Schussmöglichkeit (Muslimovic/7.) war es Tobias Schwarzmeier, der einen Sololauf über den halben Platz mit einem platzierten Flachschuss zum 1:0 krönte (8.) Die Burglengenfelder standen da nur Spalier. Die erste ASV-Chance durch Kapitän Dominic Fritz (14.) entschärfte Keeper Max Kellner. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Gäste von Minute zu Minute stärker, übernahmen die Spielkontrolle. Zwei Mal war Tegernheim im Glück: Erst schob Fernando Roesler einen Elfmeter links vorbei (26.), kurz darauf flog Leo Knauers Kopfball an den linken Pfosten (29.). Der zu diesem Zeitpunkt längst überfällige Ausgleichstreffer fiel schließlich in Minute 44. In Folge einer Ecke landete der Ball bei Phillip Dziemba, der aus fünf Metern keine Mühe mehr hatte.



Wieder offener gestaltete sich das Geschehen ab dem Wiederanpfiff. Nach wenigen Minuten konnte Referee Riedl nicht weitermachen. Fortan leitete Assistent Alexander Stifter die Partie, und der anwesende Schiedsrichterbeobachter mimte den Linienrichter. Konkrete Torchancen waren nun erstmal Mangelware. Bis zur 73. Minute: Roesler fasste sich kurz vor dem Strafraum ein Herz und zog ab. Unter Mithilfe der Latten-Unterkante schlug der Ball im rechten Knick ein. Ein Traumtor zum 1:2, Spiel gedreht! Die knappe Führung sollte Burglengenfeld ins Ziel bringen, auch wenn die Gastgeber bis zum Schluss nicht aufsteckten. In einer heißen Schlussphase hätte beinahe Max Kellner für DIE Schlagzeile des Abends gesorgt. Der mit nach vorne geeilte FC-Torwart nahm eine Eckenflanke volley. Gästekeeper Wagner wäre geschlagen gewesen, doch der auf der Torlinie stehende Fritz klärte. Was für ein Schlussakt am Hohen Sand.