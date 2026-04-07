Rösener-Doppelschlag bringt Preußen auf Kurs

Zu Beginn war der Preußen-Elf die Nervosität jedoch noch deutlich anzumerken. Bereits nach vier Minuten musste Patzer all seine Klasse aufbieten, um einen direkten Freistoß von Reykowski mit einer Glanzparade aus dem Winkel zu fischen. Spielerisch blieb die Partie in der ersten halben Stunde überschaubar, stattdessen standen intensive Zweikämpfe im Mittelfeld im Vordergrund. Schleip näherte sich mit einem Kopfball, der knapp über den Kasten von Bradsch strich, erstmals an. Als sich Aliyev und Schack dann stark über die Außenbahn durchkombinierten, fand „Elle“ den völlig freistehenden Rösener, der den Ball unter die Latte setzte und damit die etwas überraschende Führung für Bad Langensalza erzielte. Der Treffer verlieh den Kurstädtern sichtlich Selbstvertrauen – und kurz vor der Pause legten die Gäste nach. Einen Freistoß von Schack nahm Dolzer direkt, seine Hereingabe landete punktgenau erneut bei Rösener, der unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff zum enorm wichtigen 2:0 einschieben konnte.

Wie zuletzt jedoch schon häufiger, entwickelte sich die Viertelstunde nach dem Seitenwechsel zur eigentlichen Problemphase der Wirth-Elf. Geratal erhöhte den Druck und verstand es immer wieder, gefährliche Standardsituationen rund um den Strafraum herauszuholen. Weisheit jagte in der 48. Minute einen Linksschuss aus 20 Metern an den Querbalken – das war denkbar knapp. Keine zwei Minuten später zog er erneut ab, diesmal strich der Ball hauchzart über die Latte. Die Preußen überstanden diese Drangphase jedoch unbeschadet und fanden mit guten Ballpassagen zurück in die Partie. Als Meißner nach einer Ecke im Strafraum den zweiten Ball gekonnt ins lange Eck setzte, waren von den rund 50 mitgereisten Preußen-Anhängern bereits die ersten „Auswärtssieg“-Rufe zu hören. Nur drei Minuten später wurde Rodney nach seinem zweiten harten Einsteigen gegen Linz vom souveränen Schiedsrichter Gaudes mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen – spätestens da schien die Begegnung entschieden. In Überzahl ließ Bad Langensalza defensiv kaum noch etwas zu und zeigte insgesamt eine sehr reife Vorstellung. Die junge Mannschaft der Kurstädter überzeugte mit Disziplin, Stabilität und Cleverness.