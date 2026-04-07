Rösener-Doppelschlag bringt Preußen auf Kurs

Unter Flutlicht am Donnerstagabend entführte die Wirth-Elf im Nachholspiel des 13. Spieltags alle drei Punkte aus Geraberg. Und das absolut verdient, denn die Gastgeber, die vor der Partie nur zwei Zähler weniger auf dem Konto hatten, kamen abgesehen von Standardsituationen kaum einmal gefährlich vor das Tor von Patzer.
BERICHT von M. Fromm / Preußen Bad Langensalza
Wie zuletzt jedoch schon häufiger, entwickelte sich die Viertelstunde nach dem Seitenwechsel zur eigentlichen Problemphase der Wirth-Elf. Geratal erhöhte den Druck und verstand es immer wieder, gefährliche Standardsituationen rund um den Strafraum herauszuholen. Weisheit jagte in der 48. Minute einen Linksschuss aus 20 Metern an den Querbalken – das war denkbar knapp. Keine zwei Minuten später zog er erneut ab, diesmal strich der Ball hauchzart über die Latte. Die Preußen überstanden diese Drangphase jedoch unbeschadet und fanden mit guten Ballpassagen zurück in die Partie. Als Meißner nach einer Ecke im Strafraum den zweiten Ball gekonnt ins lange Eck setzte, waren von den rund 50 mitgereisten Preußen-Anhängern bereits die ersten „Auswärtssieg“-Rufe zu hören. Nur drei Minuten später wurde Rodney nach seinem zweiten harten Einsteigen gegen Linz vom souveränen Schiedsrichter Gaudes mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen – spätestens da schien die Begegnung entschieden. In Überzahl ließ Bad Langensalza defensiv kaum noch etwas zu und zeigte insgesamt eine sehr reife Vorstellung. Die junge Mannschaft der Kurstädter überzeugte mit Disziplin, Stabilität und Cleverness.
Fazit: Preußen-Trainer Thomas Wirth schwor seine Elf nach dem Schlusspfiff dennoch bereits auf die schwierigen kommenden Aufgaben ein. Der nächste Auswärtsauftritt in Nordhausen dürfte kaum weniger brisant werden – zumal dort mit Meißner und Schleip gleich zwei wichtige Akteure aufgrund ihrer fünften Gelben Karte fehlen werden.