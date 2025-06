Rösch: "Dieser Verein wird für mich immer etwas Besonderes bleiben"

FuPa: Nach drei sehr erfolgreichen Jahren, in denen du insgesamt 90 Spiele gemacht hast, verlässt du nun SSV. Kannst du etwas darüber sagen warum es nicht zur erneuten Vertragsverlängerung kam?



Romario Rösch: Ja, nach drei sehr emotionalen und zwei sportlich erfolgreichen Jahren fällt es mir unheimlich schwer, mich verabschieden zu müssen… In dieser Saison durfte ich erste Erfahrungen in der 2. Liga sammeln – das hat meinen Ehrgeiz noch mehr entfacht. Ich möchte diese Chance nutzen und hoffe, dass sich noch einmal eine Tür auf diesem Niveau öffnet. Die Absage bedeutet aber nicht, Ulm hinter mir zu lassen – im Gegenteil: Dieser Verein wird für mich immer etwas Besonderes bleiben. Aber ich bin überzeugt, dass neue Herausforderungen wichtig sind, um mich als Spieler weiterzuentwickeln und um das Maximale in meiner Karriere zu erreichen. Und deswegen konnte ich mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht dazu entscheiden in Ulm zu bleiben.





Wie groß war die Enttäuschung bei dir, dass du im Saisonfinale nicht so viele Einsatzminuten bekommen hast, bis auf die letzten beiden Partien?



Sehr groß, mein Einsatz für den SSV lag immer bei 100% und ich bin immer an mein Maximum gegangen und habe alles gegeben das große Ziel zu erreichen. Aber das ist eine Trainerentscheidung, die man akzeptieren muss. Natürlich habe ich im Training immer weiter 100% gegeben und versucht die Mannschaft so gut wie möglich zu unterstützen, auch wenn es leider nicht auf dem Spielfeld war. Deswegen waren die letzten Wochen sehr emotional für mich. Ich konnte in dieser Rolle, mit wenig Spielzeit nicht den Input geben, den ich gerne gegeben hätte.





Innerhalb von drei Jahren hast du mit deinem Jugendverein den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga miterlebt. War es für dich auch eine besonders wertvolle und prägende Zeit?



Es war unfassbar schön die letzten drei Jahre hier miterleben zu dürfen und so ein Doppelaufstieg ist etwas sehr besonderes! Was sich in der Zeit entwickelt hat, war einzigartig! Es war toll zu sehen, wie die Fans uns alle gepusht haben. Auch die persönliche Wertschätzung, die sie mir entgegen gebracht haben, werde ich nie vergessen! Der SSV ist und bleibt mein Verein, egal was sportlich passiert!





Deine Familie war bei sehr vielen Spielen im Donaustadion mit dabei. War das für dich nochmal eine zusätzliche Motivation?



Meine Familie war bei jedem Heimspiel und auch bei vielen Auswärtsspielen dabei. Ich bin unfassbar dankbar für diesen Support.





Kannst du schon etwas dazu sagen wie es nun für dich weitergehen wird?

Ich bin aktuell noch im Urlaub und versuche mich jetzt ein bisschen von der Saison mental zu erholen, die Athletikpläne jedoch sind mit im Gepäck. Wenn ich dann wieder in Ulm bin, werde ich mich intensiver damit beschäftigen.





Gibt es noch etwas was du den Ulmer Fans sagen möchtest?



Ja, ich bin unfassbar stolz Ulmer zu sein! Ihr zeigt, was eine Familie im Fußball ist. Eure vielen lieben Nachrichten zeigen mir eine krasse Wertschätzung, das ist für mich unglaublich wertvoll. Dieses Jahr war eine emotional anstrengende Saison für alle, aber auf euch war immer Verlass, ihr standet in dieser schweren Saison immer hinter uns! Ulm ist wieder im Profifußball und ich bin stolz diesen Weg mit euch gegangen zu sein. Danke für alles!