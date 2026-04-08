Rönneburg II ärgert GW Harburg und will ab Sommer selbst angreifen

Trainer Hakan Kanbay sah eine offene Partie: „Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Seiten ihre Chancen hatten. Es wäre für uns auch ein Sieg drin gewesen.“ Gleichzeitig ordnet er das Ergebnis mit Blick auf die Tabelle ein: „Ich glaube, der Punktverlust wird Grün-Weiß den Meistertitel kosten und Juventude wird Meister werden.“

Entwicklung im Saisonverlauf - Angriff auf die Spitze

Kanbay, der die Mannschaft im Sommer übernommen hatte, zieht ein differenziertes Fazit der bisherigen Spielzeit: „Die Hinrunde haben wir genutzt, um mein Spielverständnis umzusetzen. Dabei haben wir viele Punkte liegen lassen, weil das Zahnrad noch nicht reibungslos lief.“ In der Rückrunde habe sich das deutlich verändert: „Die Rückrunde zeigt, dass sich die Mannschaft an mich und ich mich an die Mannschaft gewöhnt habe.“

Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits. „Für uns steht fest: Wir wollen nächste Saison oben angreifen“, betont Kanbay. Entsprechend optimistisch blickt er nach vorne: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen.“