Rönneburg II ärgert GW Harburg und will ab Sommer selbst angreifen

Der FSV Rönneburg II hat in der Kreisklasse Hamburg 2 für ein Ausrufezeichen gesorgt und Aufstiegskandidat SV Grün-Weiß Harburg ein 1:1 abgetrotzt. Für die Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld ist es ein Achtungserfolg - für Grün-Weiß womöglich ein Rückschlag im Titelrennen.
Trainer Hakan Kanbay sah eine offene Partie: „Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Seiten ihre Chancen hatten. Es wäre für uns auch ein Sieg drin gewesen.“ Gleichzeitig ordnet er das Ergebnis mit Blick auf die Tabelle ein: „Ich glaube, der Punktverlust wird Grün-Weiß den Meistertitel kosten und Juventude wird Meister werden.“
Kanbay, der die Mannschaft im Sommer übernommen hatte, zieht ein differenziertes Fazit der bisherigen Spielzeit: „Die Hinrunde haben wir genutzt, um mein Spielverständnis umzusetzen. Dabei haben wir viele Punkte liegen lassen, weil das Zahnrad noch nicht reibungslos lief.“ In der Rückrunde habe sich das deutlich verändert: „Die Rückrunde zeigt, dass sich die Mannschaft an mich und ich mich an die Mannschaft gewöhnt habe.“
Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits. „Für uns steht fest: Wir wollen nächste Saison oben angreifen“, betont Kanbay. Entsprechend optimistisch blickt er nach vorne: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen.“
Konkrete Zugänge sind zwar noch nicht fix, doch die Richtung ist klar. Der FSV Rönneburg II will den nächsten Schritt machen - und künftig selbst im Aufstiegsrennen mitmischen.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: