– Foto: Volkhard Patten

Rönnau verliert Kellerduell in Ratzeburg Individuelle Fehler kosten Punkte – Vogelsang kritisiert das Niveau der Partie Verlinkte Inhalte LL Holstein Ratzeburg SC Rönnau

Der SC Rönnau hat das Kellerduell der Landesliga Holstein beim Ratzeburger SV mit 1:3 verloren. In einer schwachen Begegnung auf beiden Seiten entschieden individuelle Fehler die Partie zugunsten der Gastgeber.

Bereits nach drei Minuten lag Rönnau zurück: Alireza Asadollahi traf nach einem Querpass zur frühen Führung für den Ratzeburger SV. Kurz vor der Pause gelang Janick Loose der Ausgleich (45.), doch unmittelbar nach Wiederanpfiff brachte Sören Hansen die Gastgeber erneut in Front (47.). In der 77. Minute fiel dann die Entscheidung, als ein unglückliches Eigentor von Tim Wohlert zum 3:1-Endstand führte. Gestern, 20:00 Uhr Ratzeburger SV Ratzeburg SC Rönnau SC Rönnau 3 1 Abpfiff

Trainer Jan Vogelsang zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht: „Das war ein ganz schwaches Landesligaspiel auf beiden Seiten – meiner Meinung nach absolut kein Landesliganiveau. Wir legen uns zwei Tore selbst rein, das dritte machen wir als Eigentor, was unglücklich ist. Die Situation muss vorher schon geklärt werden.“ Zum frühen Rückstand sagte er: „Das 1:0 fällt nach zwei Minuten, weil wir denken, der Ball geht ins Seitenaus, bleiben stehen – der Gegner läuft weiter, legt quer. Unser Feldspieler Niki, der im Tor stand, hält den Ball überragend, aber dann steht ihr Stürmer frei und macht ihn rein.“