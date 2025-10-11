Rönnau verliert Kellerduell in Ratzeburg

Der SC Rönnau hat das Kellerduell der Landesliga Holstein beim Ratzeburger SV mit 1:3 verloren. In einer schwachen Begegnung auf beiden Seiten entschieden individuelle Fehler die Partie zugunsten der Gastgeber.
Bereits nach drei Minuten lag Rönnau zurück: Alireza Asadollahi traf nach einem Querpass zur frühen Führung für den Ratzeburger SV. Kurz vor der Pause gelang Janick Loose der Ausgleich (45.), doch unmittelbar nach Wiederanpfiff brachte Sören Hansen die Gastgeber erneut in Front (47.). In der 77. Minute fiel dann die Entscheidung, als ein unglückliches Eigentor von Tim Wohlert zum 3:1-Endstand führte.
Trainer Jan Vogelsang zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht: „Das war ein ganz schwaches Landesligaspiel auf beiden Seiten – meiner Meinung nach absolut kein Landesliganiveau. Wir legen uns zwei Tore selbst rein, das dritte machen wir als Eigentor, was unglücklich ist. Die Situation muss vorher schon geklärt werden.“
Zum frühen Rückstand sagte er: „Das 1:0 fällt nach zwei Minuten, weil wir denken, der Ball geht ins Seitenaus, bleiben stehen – der Gegner läuft weiter, legt quer. Unser Feldspieler Niki, der im Tor stand, hält den Ball überragend, aber dann steht ihr Stürmer frei und macht ihn rein.“
Auch nach dem Ausgleich konnte Rönnau nicht an Stabilität gewinnen. „Wir machen kurz vor der Halbzeit das 1:1, kommen dann aus der Pause und liegen nach nicht einmal zwei Minuten wieder hinten, weil wir in der Vorwärtsbewegung eine viel zu kurze Flanke spielen. Der Ball wird abgefälscht, geht unserem Innenverteidiger durch die Beine – dann läuft der Gegner eins gegen eins und macht das 2:1“, erklärte Vogelsang.
Sein Fazit fiel entsprechend deutlich aus: „Ein schwaches Auswärtsspiel, ein ganz schwaches Landesligaspiel. Glückwunsch an Ratzeburg zum trotzdem verdienten 3:1-Heimsieg.“
Ratzeburger SV: Marc Alves, Lennart Jacobsen, Jannik Edler, Lennart Herrmann (80. Jonas Biermann), Thorge Schlüter, Jonah-Noel Vogt, Alireza Asadollahi (61. Jan-Hendrik Braasch), Sören Hansen (86. Florian Eichholz), Lucas Sebastian Molter, Michael Meier (88. Pelle Vogel), Felix Michael Busch.
Trainer: David Martensen
SC Rönnau: Tim Hamann, Finn Schönert, Mirco Schultz, Nicolai Steffen (80. Omer Shwan), Marvin Heckler, Sebastian Buss (74. Matti Ole Heßmer), Niklas Bibo, Janick Loose, Adrian Rupsch, Ruven Seydel (56. Younes Al Eswud), Melvin Jöns (56. Tim Wohlert).
Trainer: Jan Vogelsang
Schiedsrichter: Marcel Hosenthien (Magdeburg)
Zuschauer: 44
Tore: 1:0 Asadollahi (3.), 1:1 Loose (45.), 2:1 Hansen (47.), 3:1 Wohlert (77., Eigentor)