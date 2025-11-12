Rönnau verliert deutlich in Todesfelde – Soares trifft dreifach

Der SC Rönnau hat das Nachholspiel beim SV Todesfelde II mit 0:3 verloren. Mann des Abends war Benny Soares, der mit einem Dreierpack (4., 88., 90.+1) den verdienten Heimsieg der Gastgeber sicherte.
Bereits früh geriet Rönnau in Rückstand: Eine Flanke von außen rutschte durch und schlug unhaltbar im langen Eck ein. Kurz darauf hatte die Mannschaft von Trainer Jan Vogelsang Pech, als sie im direkten Gegenzug nur den Pfosten traf. Danach dominierte Todesfelde II, verpasste es aber zunächst, die Partie vorzeitig zu entscheiden.
Trainer Sebastian Fojcik zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden: „Wir haben einen verdienten Sieg eingefahren. In der ersten Halbzeit hätten wir das Spiel eigentlich schon entscheiden müssen, sind aber entweder am gegnerischen Torwart oder an unserer eigenen Ungenauigkeit gescheitert. So blieb Rönnau im Spiel, und damit besteht natürlich immer die Gefahr, dass der Gegner zum Ausgleich kommt. Trotzdem haben wir defensiv kaum Torchancen zugelassen und über 90 Minuten intensiv gearbeitet. Zum Ende des Spiels konnten wir unsere Konterchancen dann konsequent nutzen und einen wichtigen Derbysieg einfahren.“
Rönnaus Trainer Jan Vogelsang sah sein Team kämpferisch, aber am Ende chancenlos:
„Wir liegen nach fünf Minuten zurück – eine Flanke rutscht durch und schlägt im langen Eck ein. Der Treffer fiel durch Benny Soares, eine Leihgabe aus der ersten Mannschaft. Im direkten Gegenzug haben wir dann die große Chance zum Ausgleich, treffen aber nur den Pfosten – das nötige Quäntchen Glück fehlt uns derzeit einfach.“
Zur Spielentwicklung sagte Vogelsang: „In der ersten Halbzeit hatten wir Glück, dass wir nicht noch das zweite oder dritte Gegentor kassieren. Nach der Pause war es offener, wir waren kurz vor Schluss dran, das 1:1 zu machen. Leider mussten wir dreimal verletzungsbedingt wechseln, dazu kam ein taktischer Wechsel wegen Gelb-Rot-Gefährdung. Dadurch waren unsere Optionen am Ende sehr begrenzt.“
In der Schlussphase entschied Todesfelde II das Spiel durch zwei späte Treffer: „Uns fehlt aktuell einfach die nötige Breite im Kader, um in der Schlussphase noch einmal nachzulegen. So fliegen dann ein, zwei Bälle in den Strafraum, und wir kommen einen Schritt zu spät. Das 0:2 und 0:3 waren dann die logische Folge“, erklärte Vogelsang.
Er bilanzierte: „Es ist eine ärgerliche, aber letztlich verdiente Niederlage. Mit einem 0:1 hätten wir leben können, 0:3 ist zu hoch – aber ob knapp oder deutlich, macht im Moment keinen Unterschied: Wir brauchen Punkte, und die haben wir wieder nicht geholt. Zudem haben wir erneut drei Verletzte dazubekommen – hoffentlich fallen sie am Wochenende nicht auch noch aus.“
SV Todesfelde II – SC Rönnau 3:0
SV Todesfelde II: Jonas Sebastian Kainzinger, Johannes Willebrand, Julian Holz, Benny Soares, Reik Ole Steffens, Lasse Schwiemann (91. Sam Alparslan Puranaci), Maximilian Aberger, Okan Özütemiz (81. Elias Jung), Paul Rieseler, Pepe Kruse (91. Bejte Rama), Jakob Friedrichs (64. Dennis Studt) - Trainer: Sebastian Fojcik
SC Rönnau: Tim Hamann, Mirco Schultz (73. Tim Wohlert), Nicolai Steffen, Marvin Heckler, Matti Ole Heßmer, Sebastian Buss (77. Jan-Hendrik Hoch), Janick Loose (66. Niklas Bibo), Melvin Jöns, Thore Dohm, Jasper Fredrich (74. Bjarne Oliver Woschek), Marko Stoliar (58. Konstantin Reimpell) - Trainer: Jan Vogelsang
Schiedsrichter: Tim Hohmann
Tore: 1:0 Benny Soares (4.), 2:0 Benny Soares (88.), 3:0 Benny Soares (90.+1)