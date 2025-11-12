– Foto: Vivian Pfaff

Rönnau verliert deutlich in Todesfelde – Soares trifft dreifach Nachholspiel vom 11. Spieltag in der Landesliga Holstein Verlinkte Inhalte LL Holstein Todesfelde II SC Rönnau

Der SC Rönnau hat das Nachholspiel beim SV Todesfelde II mit 0:3 verloren. Mann des Abends war Benny Soares, der mit einem Dreierpack (4., 88., 90.+1) den verdienten Heimsieg der Gastgeber sicherte.

Bereits früh geriet Rönnau in Rückstand: Eine Flanke von außen rutschte durch und schlug unhaltbar im langen Eck ein. Kurz darauf hatte die Mannschaft von Trainer Jan Vogelsang Pech, als sie im direkten Gegenzug nur den Pfosten traf. Danach dominierte Todesfelde II, verpasste es aber zunächst, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Gestern, 20:00 Uhr SV Todesfelde Todesfelde II SC Rönnau SC Rönnau 3 0 Abpfiff

Trainer Sebastian Fojcik zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden: „Wir haben einen verdienten Sieg eingefahren. In der ersten Halbzeit hätten wir das Spiel eigentlich schon entscheiden müssen, sind aber entweder am gegnerischen Torwart oder an unserer eigenen Ungenauigkeit gescheitert. So blieb Rönnau im Spiel, und damit besteht natürlich immer die Gefahr, dass der Gegner zum Ausgleich kommt. Trotzdem haben wir defensiv kaum Torchancen zugelassen und über 90 Minuten intensiv gearbeitet. Zum Ende des Spiels konnten wir unsere Konterchancen dann konsequent nutzen und einen wichtigen Derbysieg einfahren.“ Rönnaus Trainer Jan Vogelsang sah sein Team kämpferisch, aber am Ende chancenlos:

„Wir liegen nach fünf Minuten zurück – eine Flanke rutscht durch und schlägt im langen Eck ein. Der Treffer fiel durch Benny Soares, eine Leihgabe aus der ersten Mannschaft. Im direkten Gegenzug haben wir dann die große Chance zum Ausgleich, treffen aber nur den Pfosten – das nötige Quäntchen Glück fehlt uns derzeit einfach.“