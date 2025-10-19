Rönnau trotzt Eichholz ein Remis ab

Der SC Rönnau hat sich am 13. Spieltag der Landesliga Holstein mit einem 1:1-Unentschieden gegen den favorisierten Eichholzer SV belohnt. In einer intensiven Partie führten die Gastgeber bis kurz vor Schluss, ehe die Gäste in der Nachspielzeit doch noch ausglichen.

Nach einer umkämpften, weitgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Adrian Rupsch den SC Rönnau in der 76. Minute verdient in Führung. Die Mannschaft von Trainer Jan Vogelsang zeigte anschließend eine engagierte Defensivleistung, doch in der 90. Minute traf Dominik-Julian Rudnik zum 1:1-Endstand – aus einer unübersichtlichen Situation nach einem Freistoß heraus.

Trainer Jan Vogelsang bewertete die Partie ausgeglichen, zeigte sich aber leicht enttäuscht über den späten Gegentreffer: „Im Endeffekt war es ein gerechtes Unentschieden. Wie es fällt, ist ein bisschen bitter. Auch die Spieler von Eichholz haben weitergespielt, sie haben es nicht als Foul gesehen – und wenn, dann eher in unsere Richtung. Wir kriegen in der 90. Minute einen Freistoß gegen uns, der an die Latte klatscht, weil mein Torwart noch dran war. Der Ball fliegt etwa 15 Meter vor das Tor, dort stehen vier Eichholzer komplett frei, einer köpft den Ball rein, und der kullert über die Linie. Da müssen wir uns vorwerfen lassen, dass wir beim zweiten Ball nicht wach genug waren.“

Trotz des verpassten Sieges zeigte sich Vogelsang zufrieden: „Ansonsten machen wir ein super Heimspiel, haben Eichholz am Rande einer Niederlage. Fünf Minuten haben gefehlt, aber so ist Fußball. Wir sind zufrieden – der Einsatz hat gestimmt, der Wille hat gestimmt, und auch fußballerisch war das gut. Wir hatten starke Umschaltmomente und haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Vor dem Spiel hätten wir das Unentschieden unterschrieben, nach dem Spiel ist es etwas ärgerlich, wie es gefallen ist – aber im Grunde sind wir happy.“