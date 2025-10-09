Rönnau reist zum Kellerduell nach Ratzeburg

Am Freitagabend (20 Uhr) tritt der SC Rönnau beim Tabellenletzten Ratzeburger SV an. Beide Teams befinden sich im Tabellenkeller der Landesliga Holstein – Ratzeburg mit sechs, Rönnau mit neun Punkten. Entsprechend groß ist der Druck auf beide Seiten, im direkten Duell zu punkten.

Trainer Jan Vogelsang sagt: „Wir müssen punkten, Ratzeburg muss punkten – Freitagabend, Flutlicht, was will man mehr? Wir haben aktuell ein paar angeschlagene Spieler, dafür müssen andere einspringen. Das ist aber nichts Neues bei uns, wir haben einen großen Kader. Ich bin eigentlich froh und mutig und bin mir sicher: Wenn wir das tun, was wir können und was uns als Rönnau auszeichnet, dann werden wir erfolgreich sein.“

Er ergänzt: „Wenn aber einer ein bisschen weniger macht, dann wird es leider nicht reichen. Die Jungs sind gut vorbereitet, sie haben Lust, sie brennen – und dann wissen wir Freitagabend mehr.“

Ratzeburg unterlag zuletzt deutlich mit 1:5 beim Spitzenreiter SC Rapid Lübeck. Die Mannschaft offenbarte dabei erneut große Schwächen in der Defensive – 35 Gegentore nach zehn Spielen sprechen eine klare Sprache.