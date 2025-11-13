Rönnau im erneuten Kellerduell gefordert

Trainer Jan Vogelsang fordert nach den vergangenen Wochen vor allem eine Steigerung im Abschluss: „Wir müssen langsam wieder das Glück auf unsere Seite ziehen. Kämpferisch gilt es, alles zu geben, und unsere Chancen müssen wir endlich wieder konsequent nutzen. Wir wissen um die Stärke des SVT, kennen aber auch ihre Schwächen – und genau diese wollen wir gezielt ausnutzen.“

Auf der anderen Seite macht Patrick Matysik, Trainer von Türkspor Bad Oldesloe, klar, dass sein Team trotz zweier Niederlagen selbstbewusst anreist: „Nach zwei Niederlagen in Folge möchten wir uns endlich wieder für unseren Aufwand belohnen. Gleichzeitig geht es natürlich auch darum, den Abstand nach unten zu vergrößern, um weiterhin in Ruhe arbeiten zu können.“

Rönnau musste zuletzt einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Beim 0:6 in Pansdorf war das Spiel nach der Pause schnell entschieden. Jetzt gilt es, eine Reaktion zu zeigen – nicht nur tabellarisch, sondern auch im Auftreten.

Türkspor lieferte am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenführer VfB Lübeck II eine ordentliche Vorstellung ab und hielt die Partie bis in die Schlussphase offen. Besonders Arber Selimi präsentierte sich mit zwei Treffern in guter Form.

Das Hinspiel im August entschied Türkspor mit 3:1 für sich – ein weiterer Grund für Rönnau, im Rückspiel eine Antwort zu liefern.

