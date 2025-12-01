Rönnau chancenlos beim Spitzenreiter

Der SC Rönnau hat beim Tabellenzweiten SC Rapid Lübeck eine klare Niederlage hinnehmen müssen. Die Gastgeber entschieden die Partie früh und zeigten, warum sie zu den Topfavoriten auf den Aufstieg zählen.

Nach ausgeglichener Anfangsphase geriet Rönnau innerhalb von nur acht Minuten entscheidend ins Hintertreffen. Ein Eigentor von Torge Willhoeft (24.) leitete die Lübecker Dominanz ein, ehe Begtullah Cavdarli (28.) und Lasse Meier (32.) nach Eckbällen nachlegten. Nach der Pause setzte Rapid seine Überlegenheit fort und erhöhte durch Peywend Cabbar (49.), Tino Arp (54.) und erneut Lasse Meier (60.) auf 6:0. Den Ehrentreffer erzielte Niklas Bibo per Strafstoß (77.).

Trainer Jan Vogelsang erkannte die Überlegenheit des Gegners an: „Wir verlieren 6:1 – in der Höhe völlig verdient. Bitter ist nur, wie die ersten drei Gegentore fallen. In den ersten 20 Minuten haben wir gut mitgehalten, vieles wegverteidigt. Dann bekommen wir drei Ecken – und daraus direkt drei Gegentore.“

Die Qualität des Gegners hob er ausdrücklich hervor: „Rapid Lübeck ist schlicht eine brutale Mannschaft – die beste, gegen die wir in dieser Liga bisher gespielt haben. Individuell wie mannschaftlich unglaublich stark. Wenn sie dieses Niveau halten, führt kein Weg an ihnen vorbei. Glückwunsch an Rapid.“