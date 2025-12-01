Rönnau chancenlos beim Spitzenreiter

Der SC Rönnau hat beim Tabellenzweiten SC Rapid Lübeck eine klare Niederlage hinnehmen müssen. Die Gastgeber entschieden die Partie früh und zeigten, warum sie zu den Topfavoriten auf den Aufstieg zählen.
Nach ausgeglichener Anfangsphase geriet Rönnau innerhalb von nur acht Minuten entscheidend ins Hintertreffen. Ein Eigentor von Torge Willhoeft (24.) leitete die Lübecker Dominanz ein, ehe Begtullah Cavdarli (28.) und Lasse Meier (32.) nach Eckbällen nachlegten. Nach der Pause setzte Rapid seine Überlegenheit fort und erhöhte durch Peywend Cabbar (49.), Tino Arp (54.) und erneut Lasse Meier (60.) auf 6:0. Den Ehrentreffer erzielte Niklas Bibo per Strafstoß (77.).
Trainer Jan Vogelsang erkannte die Überlegenheit des Gegners an: „Wir verlieren 6:1 – in der Höhe völlig verdient. Bitter ist nur, wie die ersten drei Gegentore fallen. In den ersten 20 Minuten haben wir gut mitgehalten, vieles wegverteidigt. Dann bekommen wir drei Ecken – und daraus direkt drei Gegentore.“
Die Qualität des Gegners hob er ausdrücklich hervor: „Rapid Lübeck ist schlicht eine brutale Mannschaft – die beste, gegen die wir in dieser Liga bisher gespielt haben. Individuell wie mannschaftlich unglaublich stark. Wenn sie dieses Niveau halten, führt kein Weg an ihnen vorbei. Glückwunsch an Rapid.“
Mit Blick auf die kommenden Wochen betonte Vogelsang: „Wir müssen hoffen, dass wir personell bald wieder nachlegen können. Es wird nicht einfacher, aber wir haben dieses Jahr noch ein Spiel – und dort wollen wir versuchen, die nächsten Punkte zu holen.“
SC Rapid Lübeck: Yilmaz Caglar, Emmanuel Rivera (81. Lennox Steiner), Begtullah Cavdarli, Leon Bilic, Joel Liborius Damisi (66. Erik Bauer), Tino Arp, Peywend Cabbar, Lasse Meier, Marcel Stellbrinck (58. Yaser Ismailogu), Amir Aboukassim (66. Yesin El-Gafsi), Wahid El Gafsi (78. Deyr Sefer).
Trainer: Christian Arp, Dario Bilic
SC Rönnau: Nico Heuer, Tim Hamann, Finn Schönert, Torge Willhoeft (71. Jan-Hendrik Hoch), Mirco Schultz, Matti Ole Heßmer (46. Nicolai Steffen), Janick Loose, Melvin Jöns, Jasper Fredrich, Marko Stoliar (71. Tim Wohlert), Konstantin Reimpell (65. Niklas Bibo).
Trainer: Jan Vogelsang
Schiedsrichter: Thao-Vy Nguyen (Flensburg)
Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Willhoeft (24., Eigentor), 2:0 Cavdarli (28.), 3:0 Meier (32.), 4:0 Cabbar (49.), 5:0 Arp (54.), 6:0 Meier (60.), 6:1 Bibo (77., Foulelfmeter)