Rönnau als Stolperstein – VfR Horst vor unangenehmer Aufgabe

– Foto: Wolfgang Jebsen

Für den VfR Horst geht es nach der Niederlage beim Eichholzer SV direkt mit der nächsten anspruchsvollen Aufgabe weiter: Beim SC Rönnau wartet ein Gegner, der sich zuletzt deutlich stabilisiert hat und im Tabellenkeller wichtige Punkte sammelt.

„Ich persönlich erwarte ein sehr, sehr schweres Spiel für uns“, sagt Trainer Thorben Reibe und verweist auf die starke Entwicklung des Gegners: „Rönnau ist in richtig guter Form, hat dieses Jahr durchweg positiv gespielt.“

Während der Aufsteiger mit 37 Punkten im gesicherten oberen Mittelfeld rangiert, kämpft SC Rönnau weiter um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Der jüngste 2:1-Auswärtssieg beim FC Dornbreite Lübeck unterstreicht die aktuelle Formkurve.

Reibe erwartet intensives Duell

Die Zahlen geben dem Horster Coach recht: Mehrere Siege und nur wenige Niederlagen sprechen für ein Team, das aktuell mit viel Selbstvertrauen auftritt – und jeden Punkt dringend benötigt.

„Das zeigt ja, dass sie schon richtig gut drauf sind“, so Reibe. „Und auch jeden Punkt brauchen, wenn man sich die Tabellensituation anguckt.“

Für den VfR Horst geht es derweil weniger um akuten Druck von unten, sondern vielmehr um die eigenen Ziele. „Für uns geht es natürlich eher um interne Ziele“, erklärt Reibe, stellt aber klar: „Wir werden sicherlich keine Spiele abschenken, sondern weiterhin mit Vollgas rangehen.“

Nach dem 0:1 im Hinspiel ist zudem noch eine Rechnung offen. Entscheidend könnte laut Reibe vor allem eines werden: „Ich erwarte einfach ein intensives Spiel, wo wir schauen müssen, wer nachher vielleicht das Momentum auf seiner Seite hat.“

Gerade nach den zuletzt starken, aber nicht immer belohnten Auftritten dürfte der VfR Horst darauf brennen, sich diesmal wieder für den eigenen Aufwand zu belohnen.