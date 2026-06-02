Römstedt steigt auf, Neetze ab; Uelzen mit Spektakel

– Foto: Leon Tonhäuser

Der 33. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 1 ist absolviert und für viele Teams standen emotionale Abschiede an der Tagesordnung, doch auch Fussball wurde gespielt und etliche Tore fielen. Wir schauen auf die Partien vom vergangenen Wochenende.

Der Lüneburger SV gewann mit 3:1 beim SV Scharnebeck. Admin Pepic brachte die Gäste zunächst in Führung, ehe Jannis Neugebauer kurz nach der Pause ausglich. Oleg Lich und Hakki Celik sorgten anschließend mit ihren Treffern für den Auswärtserfolg des LSV. Die Gäste festigten Platz vier und lassen eine mega Saison gut ausklingen. Aus den vergangenen sechs Partien holten die Lüneburger 16 Punkte.

Der MTV Barum gewann deutlich mit 6:1 beim TuS Neetze. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Durim Feta zog Barum im zweiten Durchgang davon. Daniel Maaß traf doppelt, dazu kamen weitere Tore von Kevin Wilhelms, Jeremy Fritz und Ulf Nerlich. Für Neetze bedeutet die Niederlage der zweite Abstieg in Serie.

Eintracht Lüneburg entschied das Duell gegen den TSV Gellersen knapp mit 1:0 für sich. Francesco Block erzielte bereits in der 32. Minute den einzigen Treffer der Partie. Gellersen ist noch nicht ganz gerettet.

Keine Tore gab es zwischen dem TuS Reppenstedt und dem SV Küsten. Beide Mannschaften trennten sich torlos. Beide Teams bleiben im unteren Mittelfeld, sind aber gerettet.

Der MTV Römstedt setzte sich klar mit 4:1 beim SV Holdenstedt durch. Valentin Schulz brachte die Gäste früh in Führung, ehe Rouven Milling, Yannick Gausmann und Jeremy Fritz das Ergebnis weiter ausbauten. Jaari Arndt gelang spät der Ehrentreffer für Holdenstedt. Römstedt darf sich wieder Landesligist nennen.

Der TSV Bardowick feierte einen späten Auswärtssieg beim TuS Wieren. Lucas Kaufmann erzielte den entscheidenden Treffer erst in der Nachspielzeit zum 1:0. Wieren kann nach nur einem Punkt aus zehn Partien den Abstieg nur noch theoretisch abwenden.

Der TSV Adendorf setzte sich auswärts mit 3:2 beim VfL Breese-Langendorf durch. Lennart Warncke brachte die Gäste früh in Führung und traf später auch zum zwischenzeitlichen 3:1. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch ein Eigentor von Jannik Zeiser stellte Kristian Krieger noch vor der Pause auf 2:1. Joel-Pascal Meier verkürzte per Foulelfmeter spät für Breese-Langendorf. Für Adendorf bedeutet der Auswärtssieg, dass man auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga spielen wird.

Teutonia Uelzen feierte gegen den SV Rosche einen Kantersieg und gewann mit 14:0. Bereits zur Halbzeit stand es 6:0. Besonders treffsicher präsentierten sich Nils Brüggemann mit fünf Toren sowie Felix Lüdemann mit drei Treffern. Ein echtes Statement des Tabellendritten zum Heimspielabschluss.