Römstedt profitiert vom Remis im Spitzenspiel,Barum mit Achtungserfolg

In der Bezirksliga Lüneburg 1 stehen zwar noch vier Partien an, ehe das Jahr endet, doch am vergangenen Sonntag wurde der letzte ganze Spieltag absolviert. Dabei konnte der MTV Römstedt einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft feiern. Wir schauen auf den Spieltag..

Reppenstedt und Barum teilten sich die Punkte. Oskar Kuhlmann brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (43.), doch Juri Malina glich für Barum in der 71. Minute aus. Barum bleibt zwar auf einem Abstiegsplatz, doch ein Punkt gegen den Tabellenvierten kann man definitiv als Erfolg verbuchen.

Scharnebeck entführte die Punkte aus Barendorf durch zwei späte Treffer. Alan Pfeifer brachte die Gäste per Foulelfmeter kurz vor der Pause in Führung (35.). In der Schlussphase sorgte Patrik Peters mit dem 0:2 für die Entscheidung (88.). Während Barendorf nun seit acht Spielen sieglos ist und auf dem vorletzten Platz steht, konnte Scharnebeck einen Sprung von den Abstiegrängen weg machen.

Ein echtes Fußball-Spektakel lieferten sich Wieren und Küsten. Nach einer 3:0-Pausenführung glich Küsten innerhalb von 15 Minuten zum 3:3 aus. Doch Lasse Kürth erzielte in der 85. Minute den umjubelten Siegtreffer für Wieren. Ein ganz wichtiger Sieg für die Hausherren, wodurch man nun vier Punkte vor Küsten steht.

Holdenstedt drehte die Partie gegen Gellersen nach Rückstand. Nach dem frühen 0:1 per Foulelfmeter (10.) glich Jaari Arndt aus (59.) und erzielte kurz vor Schluss auch den viel umjubelten Siegtreffer (88.). Es war der vierte Sieg aus den vergangenen fünf Partien für den SVH.

Tabellenführer Römstedt zeigte erneut seine Klasse. Nach früher Führung und zwischenzeitlichem Ausgleich stellte Römstedt noch vor der Pause die Weichen auf Sieg. Valentin Schulz traf doppelt, dazu kamen Treffer von Okafor und Tutas. Da Uelzen und Bardowick Remis spielten, hat Römstedt nun vier Punkte Vorsprung auf Platz zwei und sogar noch zwei Spiele in der Hinterhand. Kurs auf Meisterschaft.

Uelzen startete perfekt und führte früh 2:0. Bardowick kämpfte sich jedoch zurück, verkürzte noch vor der Pause und glich per Foulelfmeter in der zweiten Halbzeit aus. Am Ende blieb es bei dem Remis, wodurch beide den Anschluss auf Platz eins etwas verloren.

Wendisch Evern feierte einen souveränen Heimsieg gegen Adendorf. Ein Eigentor brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße (38.). Julius Hierneis (58.) und Anton-Maximilian Plaschke (79.) erhöhten im zweiten Durchgang. Die Hausherren siegten erstmals nach vier Spielen ohne Dreier. Adendorf hingegen rangiert mit neun Punkten ganz unten.

Der Lüneburger SV sicherte sich mit einem späten Treffer drei wichtige Punkte in Rosche. Lange sah alles nach einem torlosen Remis aus, ehe Oleg Lich in der 89. Minute zum entscheidenden 0:1 traf. Rosche bleibt zuhause sieglos und die Gäste stehen auf einem enorm starken fünften Platz.