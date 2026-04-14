Römstedt erneut nur Remis, Big-Points für Eintracht Lüneburg und Barum

– Foto: Steffi Rathje

In der Bezirksliga Lüneburg 1 standen wieder einige direkte Duelle im Keller an sowie Fernduelle im Titelrennen. An der Spitze ist Römstedt der Verlierer des Spieltags, wobei im Keller vor allem Eintracht Lüneburg einen echten Sprung machte. Wir schauen auf die Partien vom vergangenen Wochenende in der Übersicht..

In Reppenstedt teilte man sich die Punkte. Niklas Volpe brachte Reppenstedt in der 62. Minute in Führung. Oleg Lich glich für den Lüneburger SV in der 75. Minute aus. Beide Teams bleiben also in sicheren Tabellenregionen.

Auch in Holdenstedt gab es keinen Sieger. Julian Niebuhr brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (41.). Jaari Arndt verwandelte nach der Pause einen Foulelfmeter zum 1:1-Endstand (49.). Wendisch Evern ist damit auch im sechsten direkten Duell in Serie nicht als Verlierer vom Feld gegangen, bleibt allerdings drei Punkte hinter Holdenstedt.

Teutonia Uelzen feierte einen klaren Auswärtssieg. Nils Brüggemann (22.) und Lenni-Kay Winderlich (29., 34.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Bennet Pohl (70.) und Kasem Khraibani (86.) machten den 5:0-Erfolg perfekt. Uelzen nutzte den nächsten Patzer von Römstedt und bleibt dicht im Verfolgerfeld. Wieren verlor erstmals nach drei ungeschlagenen Spielen in Serie.

Breese-Langendorf zeigte sich auswärts eiskalt. Florian Puhst eröffnete den Torreigen (27.), Tom Lukas Martens erhöhte noch vor der Pause (45.). In der zweiten Hälfte schraubten Joel-Pascal Meier (71.) und Paul Schneeberg (84.) das Ergebnis auf 4:0. Die Gäste gewannen sechs der letzten sieben Partien. Scharnebeck hingegen rutschte auf einen Abstiegsplatz ab.

Ein echtes Torfestival sahen die Zuschauer in Römstedt. Jeremy Fritz (6.) und Sergej Jeriomenko (26., Foulelfmeter) trafen für den MTV, während Timo Schumacher mit einem Dreierpack (11., 36., 39.) für Küsten glänzte. In der Schlussphase rettete Niklas Witzke (81.) den Gastgebern noch einen Punkt. Nach dem dritten Remis in Serie hat Römstedt nicht mehr ein Bein in der Landesliga, sondern muss bis zum Ende kämpfen.

Bardowick wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Lennart Holzhütter (16.), Robert-Ralph Lazo-Garcia (35.) und Lewin Mandel (43.) sorgten bereits vor der Pause für die Entscheidung. Gellersen bleibt tief im Keller. Bardowick kann mit einem Sieg im Nachholspiel bis auf einen Punkt an Römstedt heranrücken.

Barum setzte sich auf heimischem Platz durch. Maximilian Wulf brachte die Gastgeber in Führung (22.), Sebastian Schoß erhöhte im zweiten Durchgang (68.). Nico Kliche verkürzte per Foulelfmeter (90.), ehe Daniel Maaß quasi im Gegenzug den alten Abstand wiederherstellte (90.). Barum setzte sich damit vom Keller ab. Adendorf hat nur einen Zähler Abstand auf die direkten Abstiegsplätze.

Neetze musste sich spät geschlagen geben und bleibt auch im achten Spiel in Serie ohne Sieg. Janko Gavrilovic brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (41.). Nach dem Seitenwechsel glich Alexander Meister aus (53.), ehe Joel-Friedrich Grefe in der 89. Minute den späten Siegtreffer für Rosche erzielte. Für den Tabellenletzten war es der erste Sieg nach sieben Niederlagen in Serie.