Röhrtal Charity Cup in Sundern - Anmeldungen noch möglich Über den Jahreswechsel veranstaltet Landesligist TuS Sundern zum dritten Mal sein großes Hallenevent.

Vom 22. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 wird in zahlreichen Altersklassen gespielt. Zum Abschluss steigt am ersten Sonntag im Januar das Haupt-Event, wenn die überkreislichen Mannschaften einen Sieger ermitteln. Im vergangenen Jahr sicherte sich der SuS Langscheid/Enkhausen in einem packenden Finale den Titel gegen Westfalenligist SV Westfalia Soest.