Röhrtal Charity Cup in Sundern - Anmeldungen noch möglich

Vom 22. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 wird in zahlreichen Altersklassen gespielt. Zum Abschluss steigt am ersten Sonntag im Januar das Haupt-Event, wenn die überkreislichen Mannschaften einen Sieger ermitteln. Im vergangenen Jahr sicherte sich der SuS Langscheid/Enkhausen in einem packenden Finale den Titel gegen Westfalenligist SV Westfalia Soest.
Interessierte überkreisliche Vereine können sich für den 4. Januar 2026 noch anmelden. Als Highlight gibt es u. a. einen Teamgutschein über 400 EUR für jeden Teilnehmer unabhängig von der Platzierung.
Kontakt
Andreas Mühle
+49 170 2957251
roehrtalcharitycup@tus-sundern.de