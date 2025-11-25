Röhrnbach verpflichtet Martin Hobelsberger als neuen Coach

Der SV Röhrnbach hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Im vergangenen Sommer klappte es mit der Rückkehr in die Kreisliga, in die man ordentlich startete. Im Herbst hatte man jedoch eine Ergebniskrise, die den Absturz in den Tabellenkeller und die Trennung von Übungsleiter Stefan Gaisbauer zur Folge hatte . Unter Interimstrainer Tobias Lorenz konnte der sportliche Turnaround geschafft werden und in den vier letzten Matches vor der Pause respektable sieben Zähler eingespielt werden. Der ehemalige Bezirksligist muss zwar auf einen Relegationsplatz überwintern, ist allerdings punktgleich mit dem SV Hohenau, der den letzten "rettenden" Rang belegt. Im Frühjahr soll nun mit einem neuen Trainer der Ligaerhalt geschafft werden: Martin Hobelsberger übernimmt das Coaching der Blau-Weißen.

Der 52-Jährige Ringelaier leitete bei seiner letzten Station das Damen-Bayernligateam des FC Ruderting, bei dem seine Tochter Emily aktiv ist, an. Hobelsbergers Söhne Hannes und Anton kicken beim Bayernligisten FC Sturm Hauzenberg. "Martin ist ein absoluter Fachmann und ein positiv Fußballverrückter. Er hat in der Vergangenheit primär seine Kinder begleitet und teilweise selbst im höherklassigen Jugend- und Damenbereich trainiert. Wir sind überzeugt, dass er der richtige Mann für uns ist und streben einer langfristige Zusammenarbeit mit ihm an", sagt Röhrnbachs Sportlicher Leiter Lukas Fuchs, der auch ein Sonderlob für "Aushilfstrainer" Tobias Lorenz parat hat: "Tobi hat es überragend gemacht und einen großen Anteil daran, dass wir sehr wichtige Punkte holen konnten. Wir sind jetzt wieder bei der Musik und gehen mit einer ordentlichen Ausgangsposition in die neun verbleibenden Spiele."





Im Lager des SV Röhnrbach stellt man sich bis zum Schluss auf einen harten Abstiegskampf ein: "Die Liga ist brutal eng, dem Fünften und Zwölfen trennen nur sechs Zähler voneinander. Es wird nicht einfach, aber unser klares Ziel ist es, den direkten Klassenerhalt zu schaffen und uns auf Sicht in der Kreisliga zu etablieren", betont Lukas Fuchs.