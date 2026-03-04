Röhrmoos testet gegen Wolfratshausen

Eine 150%-ige Steigerung der Mannschaftsleistung gegenüber dem letzten Test konnte am Sonntagnachmittag in Wolfsratshausen auf dem Platz gebracht werden.

Die Kommunikation, Passchärfe, Passgenauigkeit, Spielabläufe und Mut in den Aktionen waren ab Minute 1 vorhanden. Das Testspiel endete zwar mit 6 Toren gegen uns, doch das positive Gefühl des Spiels überwiegt klar. Wir wünschen Wolfsratshausen viel Erfolg für die weitere Landesliga-Saison.