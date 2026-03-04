 2026-02-20T12:29:42.904Z

Spielbericht

Röhrmoos testet gegen Wolfratshausen

Heute, 10:39 Uhr

So., 01.03.2026, 16:30 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfrats
SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos
SpVgg Röhrmoos-GroßinzemoosRöhrmoos
Abpfiff

Eine 150%-ige Steigerung der Mannschaftsleistung gegenüber dem letzten Test konnte am Sonntagnachmittag in Wolfsratshausen auf dem Platz gebracht werden.
Die Kommunikation, Passchärfe, Passgenauigkeit, Spielabläufe und Mut in den Aktionen waren ab Minute 1 vorhanden. Das Testspiel endete zwar mit 6 Toren gegen uns, doch das positive Gefühl des Spiels überwiegt klar. Wir wünschen Wolfsratshausen viel Erfolg für die weitere Landesliga-Saison.