Röhrmoos mit 2:5-Niederlage im ersten Heimspiel der Saison ‘25/‘26

Wir starten mit einer klaren Wendung zu unserem Patzer letzte Woche und spielen mutig auf, bespielen die Räume und kombinieren uns gut übers Spielfeld. Doch kleine technische Fehler werden auch diesen Sonntag mit Gegentoren bestraft, da die Gäste aus Markt Schwaben sehr effektiv vor dem Tor sind. Mit einem 2:0 Rückstand geht es in die Halbzeitpause.

In Halbzeit 2 dann direkt der erneute Rückschlag mit einem weiteren Treffer für die Gäste zum 0:3. Wir kämpfen weiter, kommen besser ins Spiel und zeigen gute Kombinationen nach vorne, sodass wir durch Sera und Toni die Anschlusstreffer erzielen und somit auf 2:3 verkürzen können.

Doch auch danach ist unser Spiel von Ungenauigkeiten, mangelnder Zuordnung und unsicherer Zweikampfführung geprägt, welche den Gästen die Räume für zahlreiche Torabschlüsse geben. Schlussendlich verlieren wir mit 2:5. Wir nehmen wieder einiges mit in die Trainingswoche und machen weiter.