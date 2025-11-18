Röhrmoos kassiert bittere Niederlage im Abstiegskampf

Auf dem sehr mitgenommen Spielfeld kommen wir bereits nach 5 Minuten zu einer Großchance, können den Ball aber nicht an der Keeperin vorbeibringen. Anschließend läuft das Spiel hauptsächlich im Mittelfeld ab. Nur wenige Chancen können auf beiden Seiten kreiert werden, sodass es mit einem 0:0 in die Pause geht. Nach der Halbzeit kommen wir besser ins Spiel und geben richtig Gas. Die Möglichkeiten zum Führungstreffer waren da – aber die Latte, der Pfosten oder die Torhüterin hatten was dagegen. Und so kommt’s, dass nicht wir in der 89. Minute in Führung gehen, sondern Forstern nach einer Ecke treffen. Trotzdem kämpfen wir weiter und kommen noch zu sehr guten Torchancen, die irgendwie noch durch einen Fuß geblockt werden.

Ein ganz bitteres Ende. Nächste Woche steht das letzte Spiel für dieses Jahr an. Wir knüpfen trotzdem an der Leistung von heute an und machen weiter.