Röhrl wird Trainer in Parkstetten - Baumgartner übernimmt Alburg

Stefan Röhrl verabschiedet sich nach sechs Jahren vom FC Alburg und übernimmt beim RSV Parkstetten. Vorstand Samuel Bauer ist sehr zufrieden, dass der 43-Jähirge sein Ja-Wort gegeben hat: "Stefan ist ja bei uns im Verein wahrlich kein Unbekannter. Er hat viel Bezug zum RSV. Sein Sohn spielt bei uns in der Jugend und ist zudem als Schiedsrichter für uns aktiv. Stefan soll unsere Spieler weiterentwickeln und wir wollen in der kommenden Saison einen guten Zusammenhalt demonstrieren. Dann werden wir sehen, was dabei rauskommt." Bemerkenswert nebenbei: Mit gerade einmal 21 Jahren ist Samuel Bauer nicht nur Spieler des RSV Parkstetten, sondern führt den Verein auch als Vorstand an. Hut ab für diesen Einsatz!



Die Wege des FC Alburg und Stefan Röhrl haben sich aber keineswegs im Schlechten getrennt, wie Abteilungsleiter Patrick Nickles wissen lässt: "Stefan hat super Arbeit bei uns geleistet, wollte aber auf eigenen Wunsch hin eine Veränderung. Er war der Meinung, dass der Mannschaft nach sechs Jahren frischer Wind guttun würde." Nickles machte sich sodann auf die Suche nach einem Nachfolger: "Ich bin jetzt noch nicht so lange im Amt und habe mich zum ersten Mal auf Trainersuche begeben. Wir haben uns dann unter anderem mit Dominik Baumgartner getroffen. Er machte den besten Eindruck. Dominik ist heiß und brennt für die Aufgabe. Im Straubinger Fußball kennt er sich durch seine Zeit beim TSV und beim VfB bestens aus. Er ist ein super Kerl, hat Feuer und wir sind überzeugt, dass er die Jungs weiterbringen wird. Mal schauen, vielleicht gelingt es uns, vorne mitzuspielen."