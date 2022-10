Rödinghausens Rekordspieler macht die 200 voll Das Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt wird für Kapitän Daniel Flottmann ein ganz besonderes. Warum der 38-Jährige die „Challenge“ immer noch so liebt.

Sein erstes Spiel für den SV Rödinghausen machte Daniel Flottmann am 29. Juli 2017 in Wiedenbrück, und es sollte für seinen Weg am Wiehen bezeichnend werden: der SVR spielte zu null und Flottmann 90 Minuten durch. Weitere 198 Spiele im SVR-Trikot sind inzwischen hinzugekommen, und wer mitgerechnet hat, weiß, dass heute Nachmittag im Häcker Wiehenstadion mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt (Anstoß 14 Uhr) etwas Besonderes ansteht: der Kapitän macht die 200 voll.

Westfalenpokal und Meisterschale

Für keinen anderen Verein hat Daniel Flottmann mehr Spiele bestritten als für den SV Rödinghausen. „200 Spiele sind schon der Hammer und machen mich natürlich stolz. Doch genauso stolz bin ich darauf, wie sich der Verein in dieser Zeit entwickelt hat und mittlerweile wahrgenommen wird“, sagt Rödinghausens Rekordspieler. Wohl nicht ganz von ungefähr fallen in seine Zeit auf der Sonnenseite des Wiehengebirges der zweimalige Triumph im Westfalenpokal und die errungene Meisterschaft 2020.

Was für einen Ausnahmespieler sie da in ihren Reihen haben, wissen sie beim SVR nur zu genau. „Wir gehen den Weg ja schon seit mehreren Jahren zusammen. Ob in guten oder in weniger guten Zeiten, bei Flotti hat man immer gespürt, wie sehr ihm der Verein am Herzen liegt. Für mich ist er der Inbegriff von Mentalität, Professionalität, Einstellung und Ehrgeiz“, stellt Alexander Müller heraus. Der Sportchef sieht in dem 38-jährigen Abwehrchef einen „absoluten Leader und ein unglaublich wichtiges Vorbild für unsere jungen Spieler“. So beispielsweise für den 20-jährigen Ibrahim Kaba, der nach der Knieverletzung von Julian Wolff den Part in der Innenverteidigung neben Flottmann übernommen hat.

Als Tabellenführer aufs Spielfeld

Heute Nachmittag kann er seine Mannschaft sogar als Tabellenführer der Regionalliga West auf den Platz führen. „Wenn alles glatt läuft, steigt Münster auf“, sagt Flottmann. Doch wer ihn auf seiner Fußball-Reise ein Stück weit begleiten durfte, weiß, dass das nur die halbe Flottmannsche Wahrheit ist: „Wir sind der Tabellenführer und jeder Gegner will uns von da oben runterholen. Trotzdem oben zu bleiben, ist in meinen Augen ein riesiger Anreiz und die schönste Challenge, die ich mir als Sportler und Wettkämpfer vorstellen kann.“

Der Mann sprüht noch immer vor Ehrgeiz, obwohl er schon 38 ist und seine sechste Saison beim SVR spielt. Abnutzungserscheinungen? Ein langsames Austrudeln lassen? Nicht bei Daniel Flottmann. „Ich weiß, dass ich mit meiner professionellen Einstellung meinen Mitspielern auch schon mal auf den Sack gehe. Den höchsten Anspruch habe ich aber an mich selber“, betont „Flotti“, der noch nicht entschieden hat, ob und wie es für ihn nach dieser Saison weitergeht. „Wenn ich eins in diesem Fußball-Business gelernt habe, ist es, dass man kaum etwas planen kann. Ich denke, dass wir uns im Frühjahr zusammensetzen und das auch zusammen entscheiden werden“, sagt Daniel Flottmann.

Einen Fingerzeig gibt Sportchef Müller aber schon jetzt: „Ich freue mich schon auf die nächsten 200 mit Flotti.“