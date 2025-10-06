Rödinghausen trägt die rote Laterne

Die Rödinghauser wurden nur selten torgefährlich, hier versucht es Tim Schmid. – Foto: Andreas Gerth

Ähnlich mau wie für die erste Mannschaft in der Regionalliga läuft es bisher für den SV Rödinghausen II zwei Klassen tiefer in der Westfalenliga. Im Heimspiel gegen RW Maaslingen enttäuschte die Mannschaft von Lennard Warweg über weite Strecken und unterlag verdient mit 1:3 (0:2). Da Preußen Espelkamp gegen Ostinghausen punktete (0:0) rutschte Rödinghausens U23 sogar ans Tabellenende.

„Wir müssen schleunigst in die Spur kommen“, bestätigt auch Lennard Warweg. Seine Mannschaft ist bereits am Mittwoch, 8. Oktober, auswärts in Theesen wieder gefordert. Dann muss dringend etwas Zählbares her. Schon in der ersten Halbzeit waren die Kräfteverhältnisse deutlich abzulesen. Die Maaslinger (mit dem früheren Rödinghauser Elms Jeroen Bornemann und den Ex-Kirchlengeranern Kadir Yildirim und Burak Mete Cosar) ließen den Ball zirkulieren und wurden dann vor allem über die Außen gefährlich. Für das 0:1 in der 19. Minute benötigten die Mannen von Trainer Sergej Bartel allerdings eine Standardsituation, Kilian Tschöpe schlug den Freistoß herein, und am langen Pfosten hatte der offenbar vergessene Paul-Joan Heineking keine Mühe.

Deutliche Worte von Warweg Auch beim 0:2 (29.) war die Rödinghauser Abwehr nicht auf der Höhe, Kadir Yildirim kam frei zum Abschluss, so dass Hannes Kramp im SVR-Kasten erneut keine Abwehrchance besaß.

Die Rödinghauser agierten mit Ball zu langsam und statisch und kamen in den ersten 45 Minuten nur zu einem brauchbaren Abschluss, mit dem Tim Schmid RWM-Torwart Joshua Wehking vor keine größeren Probleme stellte. „Wir haben bis dahin in keinster Weise das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen hatten. Da haben uns die Basics gegen den Ball komplett gefehlt“, gab Warweg unumwunden zu.