Allgemeines
Rödinghausen gewinnt gegen Velbert.
Rödinghausen gewinnt gegen Velbert. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Rödinghausen mit Befreiungsschlag, viel los am Abend

Fünf Spiele in der Regionalliga West am Tag der Deutschen Einheit. Den Anfang machte der SV Rödinghausen mit einem Sieg gegen die SSVg Velbert. Am Abend folgen dann noch vier weitere Partien.

Der Spielverlauf macht eine ohnehin schon ernüchternde Pleite noch schmerzhafter für die SSVg Velbert. Trotz zwei Führungstreffern gegen den SV Rödinghausen, verlor der Aufsteiger im zweiten Durchgang zwischenzeitlich die Kontrolle und wartet auch nach dem 11. Spieltag weiter auf den ersten Sieg.

Am Abend geht es weiter mit dem FC Gütersloh, der gegen den SC Wiedenbrück den Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Köln verkürzen möchte. Ebenso misst sich der 1. FC Bocholt zum Traditionsduell mit dem Wuppertaler SV. RW Oberhausen will gegen die U21 des SC Paderborn weiter nach oben klettern. Dazu kommt es zum Rhein-Derby der Reserven zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf.

_____

Rödinghausen wacht in Halbzeit zwei auf

Heute, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
2
3
Abpfiff

>>> Zum Spielbericht

Für den neutralen Zuschauer hatte das Kellerduell einiges zu bieten: Fünf Tore, viele Wendungen und eine aufregende Schlussphase. Doch für die Velberter ist es ein erneut bitterer Regionalliga-Spieltag, in welchem gegen anfangs blasse Rödinghauser mehr möglich gewesen wäre. Die beiden Führungstreffer von Haruto Idoguchi wurden nicht mit Punkten belohnt, die SSVg steckt weiter am Tabellenende fest.

SSVg Velbert – SV Rödinghausen 2:3
SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Arlind Mimini, Max Machtemes, Ismail Remmo (87. Baran Seker), David Glavas (78. Timo Mehlich), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan, Robin Hilger, Leon Jonah Lepper (87. Reo Yoshida), Haruto Idoguchi (70. Beyhan Ametov) - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Tim Corsten, Manuel Reutter (46. Leon Tia), Mattis Rohlfing, Allan Firmino Dantas, Marius Bauer (87. Paterson Chato), Leonard Köhler (60. Aygün Yildirim), Simon Breuer (60. Julian Schwermann), Abdul Fesenmeyer, Eduard Probst (90. Cottrell Ezekwem) - Trainer: Christoph Budde - Trainer: Dennis da Silva Félix
Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 820
Tore: 1:0 Haruto Idoguchi (24.), 1:1 Maximilian Hippe (34.), 2:1 Haruto Idoguchi (45.), 2:2 Eduard Probst (65.), 2:3 Allan Firmino Dantas (71.)

_____

_____

So geht es weiter

12. Spieltag
11.10.25 SC Paderborn 07 II - FC Gütersloh
17.10.25 FC Schalke 04 II - SC Fortuna Köln
18.10.25 Borussia Dortmund II - SSVg Velbert
18.10.25 SV Rödinghausen - 1. FC Bocholt
18.10.25 Sportfreunde Lotte - Borussia Mönchengladbach II
18.10.25 Sportfreunde Siegen - RW Oberhausen
18.10.25 SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf II
18.10.25 1. FC Köln II - Bonner SC
18.10.25 Wuppertaler SV - VfL Bochum II

_____

