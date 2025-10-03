Rödinghausen mit Befreiungsschlag, viel los am Abend

Der Spielverlauf macht eine ohnehin schon ernüchternde Pleite noch schmerzhafter für die SSVg Velbert. Trotz zwei Führungstreffern gegen den SV Rödinghausen, verlor der Aufsteiger im zweiten Durchgang zwischenzeitlich die Kontrolle und wartet auch nach dem 11. Spieltag weiter auf den ersten Sieg.

Am Abend geht es weiter mit dem FC Gütersloh, der gegen den SC Wiedenbrück den Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Köln verkürzen möchte. Ebenso misst sich der 1. FC Bocholt zum Traditionsduell mit dem Wuppertaler SV. RW Oberhausen will gegen die U21 des SC Paderborn weiter nach oben klettern. Dazu kommt es zum Rhein-Derby der Reserven zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf.