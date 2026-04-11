 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Rödinghausen kann sich vom WSV absetzen, RWO mit Erfolgsdruck

Regionalliga West: RW Oberhausen kann seine zarten Aufstiegshoffnungen weiter am Leben erhalten. Der SV Rödinghausen kann dem Wuppertaler SV den nächsten Tiefschlag versetzen.

von Markus Becker · Heute, 13:25 Uhr · 0 Leser
Rödinghausen kann sich ein Fünf-Punkte-Polster erspielen.
Rödinghausen kann sich ein Fünf-Punkte-Polster erspielen. – Foto: Jochen Classen

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Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Spitzenreiter Fortuna Köln ist weiterhin in der Lage, die Konkurrenz auf mindestens eine Armlänge Abstand zu halten. Der ärgste Verfolger RW Oberhausen ist aktuell zwar neun Punkte hinten dran, hat aber auch noch ein Spiel weniger als der Tabellenprimus. Da nun allmählich die heiße Saisonphase beginnt, bleibt den Kleeblättern nicht mehr viel Zeit für eine Aufholjagd. Mit drei Punkten gegen die Sportfreunde Siegen könnte der Druck nach oben weiter aufrechterhalten werden. Die Kölner sind erst tags darauf gegen den Tabellenvierten FC Schalke 04 II im Einsatz. Dazwischen darf sich auch Borussia Dortmund II noch lose Hoffnungen auf die Meisterschaft machen, müssen an diesem Wochenende jedoch tatenlos zuschauen.

Der Wuppertaler SV eröffnete den Spieltag mit einer deftigen 1:4-Pleite beim VfL Bochum II. Somit kann der SV Rödinghausen sich mit einem Sieg gegen den 1. FC Bocholt Luft auf die Abstiegsränge verschaffen.

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WSV geht im Ruhrstadion unter

Gestern, 19:30 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
4
1

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Die Lichter sind zwar noch nicht aus, aber der Wuppertaler SV verspielte eine wesentliche Chance auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Nun muss der WSV Daumen drücken, dass der SV Rödinghausen daraus keinen Profit schlägt.

VfL Bochum II – Wuppertaler SV 4:1
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Owono-Darnell Keumo, Mohammed Tolba, Dominic Volkmer (85. Vahidin Turudija), Lars Holtkamp, Niklas Jahn (85. Jamil Najjar), Henri Carlo Sanchez Fernandez (76. Luis Hartwig), Aurel Wagbe (76. Alessandro Crimaldi), Jonathan Akaegbobi (90. Jaden Korzynietz), Louis Köster - Trainer: Heiko Butscher - Co-Trainer: Frank Heinemann - Co-Trainer: Simon Schuchert
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller (79. Noah Heim), Toshiaki Miyamoto, Dominic-Maximilian Constantine Duncan, Jeff-Denis Fehr, Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic, Cenk Durgun (79. Salmin Rebronja), Vincent Schaub (72. Muhammed Bejdic), Fritz Kleiner (72. Semir Saric), Amin Bouzraa - Co-Trainer: Adli Lachheb - Trainer: Mike Wunderlich - Co-Trainer: Kevin Rodrigues-Pires
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski (Remscheid) - Zuschauer: 1846
Tore: 0:1 Vincent Schaub (59.), 1:1 Henri Carlo Sanchez Fernandez (65.), 2:1 Henri Carlo Sanchez Fernandez (75.), 3:1 Luis Hartwig (78.), 4:1 Luis Hartwig (89.)

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Liveticker: 1. FC Bocholt - SV Rödinghausen

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
0
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Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - Sportfreunde Lotte

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
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Liveticker: RW Oberhausen - Sportfreunde Siegen

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
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Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - SC Wiedenbrück

Heute, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
1
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Liveticker: Bonner SC - 1. FC Köln II

Morgen, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00

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Liveticker: FC Gütersloh - SC Paderborn II

Morgen, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00

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Liveticker: Fortuna Köln - FC Schalke 04 II

Morgen, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
14:00live

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Liveticker: SSVg Velbert - Borussia Dortmund II

Mi., 22.04.2026, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
19:30live

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So geht es weiter

30. Spieltag
17.04.26 1. FC Köln II - SC Fortuna Köln
18.04.26 VfL Bochum II - 1. FC Bocholt
18.04.26 Borussia Dortmund II - SV Rödinghausen
18.04.26 FC Schalke 04 II - SSVg Velbert
18.04.26 SC Wiedenbrück - Bonner SC
18.04.26 SC Paderborn 07 II - Fortuna Düsseldorf II
18.04.26 Sportfreunde Siegen - FC Gütersloh
18.04.26 VfL Sportfreunde Lotte - RW Oberhausen
19.04.26 Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach II

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