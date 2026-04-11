Rödinghausen kann sich vom WSV absetzen, RWO mit Erfolgsdruck

Spitzenreiter Fortuna Köln ist weiterhin in der Lage, die Konkurrenz auf mindestens eine Armlänge Abstand zu halten. Der ärgste Verfolger RW Oberhausen ist aktuell zwar neun Punkte hinten dran, hat aber auch noch ein Spiel weniger als der Tabellenprimus. Da nun allmählich die heiße Saisonphase beginnt, bleibt den Kleeblättern nicht mehr viel Zeit für eine Aufholjagd. Mit drei Punkten gegen die Sportfreunde Siegen könnte der Druck nach oben weiter aufrechterhalten werden. Die Kölner sind erst tags darauf gegen den Tabellenvierten FC Schalke 04 II im Einsatz. Dazwischen darf sich auch Borussia Dortmund II noch lose Hoffnungen auf die Meisterschaft machen, müssen an diesem Wochenende jedoch tatenlos zuschauen.
Der Wuppertaler SV eröffnete den Spieltag mit einer deftigen 1:4-Pleite beim VfL Bochum II. Somit kann der SV Rödinghausen sich mit einem Sieg gegen den 1. FC Bocholt Luft auf die Abstiegsränge verschaffen.
Die Lichter sind zwar noch nicht aus, aber der Wuppertaler SV verspielte eine wesentliche Chance auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Nun muss der WSV Daumen drücken, dass der SV Rödinghausen daraus keinen Profit schlägt.
VfL Bochum II – Wuppertaler SV 4:1
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Owono-Darnell Keumo, Mohammed Tolba, Dominic Volkmer (85. Vahidin Turudija), Lars Holtkamp, Niklas Jahn (85. Jamil Najjar), Henri Carlo Sanchez Fernandez (76. Luis Hartwig), Aurel Wagbe (76. Alessandro Crimaldi), Jonathan Akaegbobi (90. Jaden Korzynietz), Louis Köster - Trainer: Heiko Butscher - Co-Trainer: Frank Heinemann - Co-Trainer: Simon Schuchert
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller (79. Noah Heim), Toshiaki Miyamoto, Dominic-Maximilian Constantine Duncan, Jeff-Denis Fehr, Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic, Cenk Durgun (79. Salmin Rebronja), Vincent Schaub (72. Muhammed Bejdic), Fritz Kleiner (72. Semir Saric), Amin Bouzraa - Co-Trainer: Adli Lachheb - Trainer: Mike Wunderlich - Co-Trainer: Kevin Rodrigues-Pires
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski (Remscheid) - Zuschauer: 1846
Tore: 0:1 Vincent Schaub (59.), 1:1 Henri Carlo Sanchez Fernandez (65.), 2:1 Henri Carlo Sanchez Fernandez (75.), 3:1 Luis Hartwig (78.), 4:1 Luis Hartwig (89.)
30. Spieltag
17.04.26 1. FC Köln II - SC Fortuna Köln
18.04.26 VfL Bochum II - 1. FC Bocholt
18.04.26 Borussia Dortmund II - SV Rödinghausen
18.04.26 FC Schalke 04 II - SSVg Velbert
18.04.26 SC Wiedenbrück - Bonner SC
18.04.26 SC Paderborn 07 II - Fortuna Düsseldorf II
18.04.26 Sportfreunde Siegen - FC Gütersloh
18.04.26 VfL Sportfreunde Lotte - RW Oberhausen
19.04.26 Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach II
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: