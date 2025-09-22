Rödinghausen II holt cleveren Elfer raus

Es gibt diese Elfmeter, von denen man später sagen wird: clever herausgeholt. Einen solchen nahm Damian Bittner nicht nur dankend an, sondern beförderte ihn auch selbst in die Maschen. Und damit hatte der SV Rödinghausen II auch den 1:0 (0:0)-Sieg gegen Borussia Emsdetten clever herausgeholt.

„In den letzten Wochen haben uns die Ergebnisse und das nötige Spielglück gefehlt. Das hatten wir diesmal mit dem Elfmeter, den wir erzwungen haben“, wählte SVR-Trainer Lennard Warweg lieber eine andere Formulierung zu der spielentscheidenden Szene in der 78. Minute.

Das Glück gezwungen

Damian Bittner hatte sich bis an die Grundlinie durchgesetzt und ging dort nach Körperkontakt mit seinem Gegenspieler zu Boden. Diesen Kontakt mit den Händen am Trikot des Rödinghausers bestätigte Schiedsrichter Jan Ole Krüger mit einer eindeutigen Geste und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Eine Vorlage, die sich der Gefoulte nicht nehmen ließ.

Laut Warweg ein „verdienter Erfolg“, da seine Mannschaft „eine richtig gute erste Halbzeit“ spielte und gegen leidenschaftlich verteidigende Gäste „klar überlegen“ gewesen sei. Was fehlte, war der Führungstreffer, an dem Arvin Moulai kurz vor der Halbzeitpause am dichtesten dran war, als er den Emsdettener Kasten knapp verfehlte.

Torhüter rettet Partie

Anfang der zweiten Halbzeit brauchten die Gastgeber ihren Torhüter, und das gleich zweimal. Erst parierte Hannes Kramp einen Flachschuss überragend, beim anschließenden Nachschuss aus kurzer Distanz hielt Rödinghausens Nummer eins dann wortwörtlich den Kopf hin und rettete das 0:0. „Die Szene steht symbolisch für unser Spiel, wir haben alles reingeworfen“, lobte Lennard Warweg.In der 55. Minute wurden dann wieder die Rödinghauser gefährlich. Den Kopfball von Stürmer Niklas Burlage nach Flanke von Lennox Afolabi wehrte Emsdettens Torhüter ab, wenig später strich ein Kopfball von Moulai knapp am Ziel vorbei.

Das Warweg-Team, das zuletzt dreimal verloren hatte, blieb aber dran und belohnte sich schließlich mit dem „erzwungenen Elfmeter“. In der Nachspielzeit hätte Harun Köse den zweiten Treffer nachlegen können, scheiterte aber.

„Der Sieg ist nach den Ergebnissen zuvor natürlich brutal wichtig für die Mannschaft. Diesen Rückenwind wollen wir jetzt mitnehmen“, betont Lennard Warweg.

