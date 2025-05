Rödinghausen-Doppelpack für Sportfreunde Lotte

Dino Bajric (29) und Jonathan Riemer (24) schließen sich dem auf Platz 3 abgeschlossenen Konkurrenten Sportfreunde Lotte an.

„Führungspersönlichkeit im Mittelfeld“

Mit Bajric kehrt ein bekanntes Gesicht zurück. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt zum zweiten Mal in seiner Laufbahn zu den Sportfreunden. Bereits in der Saison 2020/21 spielte er am Lotter Kreuz, bevor es ihn für zwei Jahre zu Alemannia Aachen zog und daraufhin für zwei Jahre zum SV Rödinghausen.