Rödinghausen bleibt Regionalligist - Wiedenbrück darf weiter hoffen Last-Minute-Tor entscheidet "OWL-Derby" von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Spannung pur! – Foto: Eibner Pressefotos

Der SV Rödinghausen wird die schlechteste Regionalliga-Saison der Vereinsgeschichte mit dem Klassenerhalt beenden. Daran bestehen trotz der 0:1-Last-Minute-Pleite am vorletzten Spieltag gegen den SC Wiedenbrück keine Zweifel mehr. Bei drei Punkten Vorsprung und einem 13 Tore besseren Torverhältnis wird am letzten Spieltag keine Spannung mehr aufkommen. >>> zur aktuellen Tabelle der Regionalliga West Für den SC Wiedenbrück dagegen war der Sieg lebensnotwendig im Kampf um Platz 16. Diesen eroberte der SCW und darf weiter an den Klassenerhalt glauben. Voraussetzung dafür ist der Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga, der den Zwangsabstieg der U23 aus der Regionalliga zur Folge hätte. Ganz Wiedenbrück wird daher am heutigen Sonntag auf das Duell der Fortuna mit dem in die Bundesliga strebenden SV Elversberg schauen.

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Timo Kondizella war der Mann des Tages, der in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Rödinghausens Abwehr schaute nur zu, als Kondziella im Strafraum einfach mal abzog. SVR-Keeper Harsman war noch dran, konnte den Ball jedoch nicht mehr vor der Linie stoppen. Alles läuft nun auf ein hochspannendes Wochenende in der nächsten Woche hinaus: