Rödingerhauser Heimsieg mit Premiere eines 17-Jährigen

Eine Stunde schmorte er auf der Bank. Paterson Chato, der Kapitän des SV Rödinghausen, musste wie schon zuvor in Velbert jetzt auch im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt zunächst auf der Reservebank Platz nehmen. „Wie er darauf reagiert hat, ist überragend“, stellte Trainer Dennis da Silva Félix ein eher unübliches Sonderlob heraus. Sicherlich nicht zu Unrecht, denn als Paterson Chato in der 61. Minute den Platz betrat, führten die Bocholter im Häcker Wiehenstadion mit 0:1, acht Minuten nach seiner Einwechslung war das Spiel gedreht.

Erst war Maximilian Hippe, der die Kapitänsbinde als stellvertretender Mannschaftsführer trug und die Wiehenelf aufs Spielfeld führte, mit einem Schuss von der Strafraumkante zum 1:1 (62.) erfolgreich, dann hatte sich Chato unbewacht an den zweiten Pfosten geschlichen, wo er den von Marius Bauer hereingeschlagenen Eckstoß zum 2:1 (69.) über die Linie drückte. Und es passte ins Drehbuch, dass Bankdrücker Chato auch den Deckel drauf machte, indem er in der 86. Minute einen an Eduard Probst verursachten Strafstoß zum 3:1 im Eck versenkte. Die Kapitäne Hippe und Chato haben den SV Rödinghausen auf Kurs gebracht.

„Statt zu schmollen hat sich Pat nach seiner Einwechslung sofort gezeigt und Verantwortung übernommen. Eine ganz starke Reaktion“, baute Co-Trainer Marco Beier das Lob für Chato noch aus. Erstmals in dieser Saison hat der SVR zwei Spiele in Folge gewonnen. „Wir sind sehr, sehr froh. Es ist gut zu wissen, dass wir nach einem Rückstand zurückkommen können und jetzt endlich Mal den zweiten Schritt gemacht haben“, betonte SVR-Akteur Mattis Rohlfing, der am Samstag vor den 706 Zuschauern volle 96 Minuten inklusive Nachspielzeit durchspielte.

Wie wichtig der vierte Sieg im zwölften Saisonspiel für den SVR war, zeigt ein Blick auf die Ergebnisse, wo auch andere Teams von unten wie der Bonner SC (1:0 beim 1. FC Köln II) und SC Wiedenbrück (5:2 gegen Düsseldorf II) dreifach punkteten. Mit jetzt 14 Punkten sind die Rödinghauser zwar immer noch nur Vierzehnter, aber auf Tuchfühlung mit Paderborn II (14 Punkte), Lotte, Wuppertal, Düsseldorf II (alle 15) und auch Bocholt (16).

Dantas lobt Charakter des Teams

Auch Allan Firmino Dantas kam am Samstag von der Bank. Sein Treffer zum 3:2-Sieg in Velbert hatte wohl überhaupt erst dafür gesorgt, dass Trainer Dennis da Silva Félix seinen Job behalten durfte. „Wir haben genug Nackenschläge kassiert. Es waren schwierige Wochen, deshalb ist das jetzt eine heftige Erleichterung“, gab Dantas nach dem Sieg gegen Bocholt unumwunden zu. „Wir haben das Spiel heute gedreht, weil wir den richtigen Charakter als Mannschaft gezeigt haben. Die Leistung der gesamten Mannschaft hat heute gepasst, doch wir müssen auch in den nächsten Spielen an unser Maximum kommen, dann können wir auch gegen Dortmund punkten“.

Wie aber lief das Spiel für Publikumsliebling Patrick Kurzen, der jetzt das Trikot des 1. FC Bocholt trägt? Als er in der 36. Spielminute einen Eckball scharf in den Rödinghauser Strafraum schlug, Maik Amedick zum 0:1 verlängerte und sich Kurzen jubelnd vor den mitgereisten Bocholter Anhängern aufbaute, schien es eine dieser Geschichten zu werden, die es fast nur im Fußball gibt und mit „ausgerechnet“ beginnen. Eine Stunde später waren es die Gastgeber, die sich in den Armen lagen, während Kurzen mit lädierter Nase und gefrustetem Gesichtsausdruck zu den Kabinen schritt.

Tampon in der Nase

„Ich habe schon vor dem Spiel viele Hände geschüttelt, aber es ist natürlich schön, hier als ehemaliger Spieler so empfangen zu werden“, bestätigte Kurzen. Sechs Jahre trug er das SVR-Trikot, absolvierte stolze 207 Spiele für die Wiehenelf, ehe er nun als Freund und Gegner ins Häcker Wiehenstadion zurückkehrte. „Die Mannschaft in Rödinghausen hat sich sicherlich verändert, doch es gibt noch einige wie Max Hippe, Hobi (Marco Hober), Tim Corsten, Leon Tia oder Matthis Harsman, zu denen ich nach wie vor Kontakt habe. Aber auch über die Leute rund ums Team wie Platzwart Ralle, Betreuer Klüti und andere habe ich mich gefreut, sie wiederzusehen. Mit ihnen wollte ich eigentlich ein Bocholter Siegerbierchen trinken, doch damit muss ich jetzt wohl bis zum Rückspiel warten“, so Kurzen mit gequältem Lächeln und Tampon in der Nase.

Zweitjüngster Spieler in SVR-Geschichte

Und dann gab es da noch die Geschichte von der Regionalliga-Premiere eines 17-Jährigen. In der 90. Minute kam sein großer Moment. Moritz Brasas, am Spieltag 17 Jahre, neun Monate und 29 Tage jung, machte sich an der Seitenlinie bereit für seine Einwechslung. Zweimal schon hatte der A-Jugendspieler im Spieltagsaufgebot gestanden, diesmal klappte es mit den ersten Spielminuten in der 4. Liga. „Ich habe Moritz in der U19 spielen sehen, war sofort begeistert und habe Alexander Müller gesagt, dass er ihm einen Vertrag geben soll“, erzählt Rödinghausens Trainer Dennis da Silva Félix, der Brasas gegen Bocholt in den Nachspielminuten als anrennenden Stürmer ins Spiel warf. „Dabei bin ich normalerweise ein Achter“, grinste der junge Mann mit der Rückennummer 42 später. Mit seinem Geburtsdatum (19.12.2007) ist Moritz Brasas der zweitjüngste Spieler nach Fabian Kunze mit einem Regionalligaeinsatz im SVR-Trikot, und welchen Weg letzterer als Fußballprofi genommen hat, dürfte ja hinlänglich bekannt sein.