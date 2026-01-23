Rödingen-Höllen: Zwei Teams, ein Ziel – oben dranbleiben

Der SV Rödingen-Höllen ist mit beiden Mannschaften solide unterwegs – und hat noch deutlich Luft nach oben.

Die erste Mannschaft geht in der Kreisliga B1 Düren nach 13 Spieltagen als Siebter ins neue Jahr. Dabei hat das Team erst zehn Partien absolviert und könnte mit den Nachholspielen noch bis auf Rang drei klettern. Mit nur 14 Gegentoren stellt Rödingen-Höllen zudem die zweitbeste Defensive der Liga. Besonders auswärts läuft es: 12 der 19 Punkte wurden in der Fremde geholt, jedes Auswärtsspiel wurde gewonnen.

Beim SV Rödingen-Höllen zeigt sich in dieser Saison ein klares Bild: Beide Seniorenteams spielen eine ordentliche Runde – und haben vor allem defensiv überzeugt.

Der Vorsitzende Bernd Ochsenfort gibt im Gespräch einen Einblick in Pause, Vorbereitung und die Lage beider Mannschaften.

Auch die zweite Mannschaft ist in der Kreisliga C1 Düren auf Kurs. Aktuell belegt sie mit 15 Punkten aus sechs Spielen Rang vier. Fünf Siege und nur eine Niederlage sprechen für sich – mit den Nachholspielen wäre sogar der Sprung an die Tabellenspitze möglich. Mit erst acht Gegentoren stellt auch das zweite Team die zweitbeste Abwehr der Liga.

„Wir sind am 15. Januar mit beiden Mannschaften in die Vorbereitung gestartet und hoffen, zur Rückrundeneröffnung alle Spieler gesund wieder begrüßen zu können. Geplant sind einige Testspiele, überwiegend auswärts. Dabei haben wir uns bewusst typische Gegner mit Kunstrasenplätzen ausgesucht.“

Trotz der ordentlichen Tabellenplätze sieht Ochsenfort noch Potenzial. „Mit einem einstelligen Tabellenplatz beider Mannschaften kann man grundsätzlich zufrieden sein. Dennoch haben wir noch Luft nach oben. Einige Spiele haben wir deutlich verloren, etwa gegen Jülich. Andere Niederlagen – vor allem bei der ersten Mannschaft – wären vermeidbar gewesen. Genau dort wollen wir ansetzen und diese Punkte in der Rückrunde verbessern.“

Was besonders gut lief, fällt ihm schwer zu beurteilen. „Das ist schwierig zu beantworten, weil die Ausgangslage bei beiden Mannschaften sehr unterschiedlich war.“

Ein bestimmtes Spiel der Hinrunde ist ihm allerdings hängen geblieben. „Für mich gibt es ein Spiel, das wir verloren haben. Darauf möchte ich an dieser Stelle nicht näher eingehen.“

Die größten Probleme lagen aus seiner Sicht nicht nur auf dem Platz. „Leider hat die Euphorie, die wir zu Beginn der Saison hatten, zum Ende hin etwas nachgelassen. Das war unter anderem verletzungsbedingt, durch Schichtarbeit sowie durch einige private Umstände bedingt. Für die Rückrunde hoffen wir daher auf stabilere Voraussetzungen.“

Für den weiteren Saisonverlauf gibt er eine klare Marschroute aus. „Wir hoffen mit beiden Mannschaften auf einen sehr guten, einstelligen Tabellenplatz.“

Auch personell soll es Veränderungen geben. „Sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Mannschaft wird es jeweils einen Neuzugang geben. Da beide Spieler allerdings noch keine offizielle Spielberechtigung haben, können wir die Namen derzeit noch nicht veröffentlichen.“

Und wer macht am Ende das Rennen? Ochsenfort hat da einen klaren Favoriten. „Meiner Einschätzung nach ist Jülich aktuell die spielerisch stärkste Mannschaft. Wenn sie weiterhin diszipliniert auftreten, haben sie sehr gute Chancen, aufzusteigen.“