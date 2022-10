Rodings Traumstart und Steigerung: So lief das Landkreis-Derby Der 1. FC Bad Kötzting kassiert gegen den Aufsteiger eine empfindliche Niederlage

Nach einem Blitzstart und einer Leistungssteigerung im der zweiten Hälfte konnte der TB 03 Roding dem 1. FC Bad Kötzting im Landkreisderby eine klare 1:4-Niederlage beibringen. Nach nur vier Zählern aus den letzten fünf Begegnungen und 13 Gegentoren hatte sich der TB 03 Roding gegen den Tabellenzweiten, der fünf Spiele in Serie nicht verloren hatte, einiges vorgenommen. Zwar musste TB-Coach Adi Götz auf einige Spieler verletzungsbedingt verzichten, doch in den Vorbereitungsspielen sah man gegen Kötzting immer gut aus und war deshalb zuversichtlich.

Treffer in der ersten Minute

Vor 500 Zuschauern gelang dem Gastgeber ein Traumstart. Vom Anpfiff weg übernahm Roding die Initiative. Nach einem klugen Zuspiel setzte sich Sebastian Bauer durch und überlistete Keeper Tobias Vogl aus spitzem Winkel mit einem Flachschuss ins lange Eck zur 1:0-Führung (1.).

Die Badstädter waren kalt erwischt worden. Es dauerte einige Zeit, bis sie sich erholt hatten. Die Rotblauen kamen meist über die rechte Angriffsseite und versuchten, hinter die TB-Abwehrreihe zu kommen. Dem TB Roding boten sich einige Räume, doch der letzte Pass in die Gefahrenzone kam nicht an. Bei einer scharfen Hereingabe kam FC-Angreifer Jeremis Burkhardt (9.) einen Schritt zu spät. Der 1.FC Kötzting versuchte, mit weiten Bällen die TB-Abwehr zu stressen und hoffte auf die zweiten Bälle. Nach einer gelungenen Ballstafette kam Miroslav Spirek zum Schuss, den TB-Keeper Marco Epifani ohne Mühe parierte. Das Spiel war phasenweise sehr zerfahren, der Spielfluss auf beiden Seiten durch viele Unterbrechungen gehemmt. Nach einem Eckball von Sebastian Bauer reklamierten die Rodinger ein Handspiel, doch Schiedsrichter Jonas Krzyzanowski ließ weiterlaufen. Anschließend konnten die Rodinger eine Hereingabe von der linken Seite nicht verhindern. In der Mitte stand Tim Welter goldrichtig und vollendet zum 1:1 (21.). Nach einem Pressball bekam Stefan Voith den Ball in den Lauf gespielt und steuerte alleine auf Keeper Vogl zu, legte sich allerdings die Kugel einen Tick zu weit vor und kam nicht mehr zum Abschluss.

Aus mehreren Freistoßsituationen konnte der TB 03 kein Kapital schlagen. Sebastian Bauer und Christian Ederer überbrückten das Mittelfeld schnell, doch der Schuss von Jonas Held (39.) verfehlte das Tor. Nach einem Dribbling von Tobias Bräu kam Stefan Voith zweimal zum Abschluss, die vielbeinige FC-Abwehr verhinderte jedoch kurz vor dem Pausenpfiff den Rückstand.

Im ersten Durchgang hatten beide Teams den Zuschauern keine landesligareife Vorstellung geboten. Der TB Roding erwischte nach dem Seitenwechsel wieder den besseren Start. David Romminger setzte Benny Epifani in Szene. Bei seinem Drehschuss brachte er zu wenig Power hinter den Ball, so dass ihn Tobias Vogl aus dem Dreieck fischen konnte.