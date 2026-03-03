Rodings 5. Neuzugang: Luca Dorr kommt vom VfB Bach Der pfeilschnelle Schienenspieler wird zur neuen Saison das Mittelfeld der Turner verstärken von Florian Würthele · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Rodings sportlicher Leiter Christian Fleischmann (rechts) präsentiert mit Luca Dorr einen weiteren Sommer-Neuzugang. – Foto: TB 03 Roding

Landesligist TB 03 Roding gibt in einer Pressemitteilung den fünften offiziellen und ligaunabhängigen Neuzugang für die kommende Saison bekannt. Der 20-jährige Luca Dorr kommt im Sommer vom Süd-Bezirksligisten VfB Bach und schließt sich den Turnern um Cheftrainer Andreas Klebl an. Der pfeilschnelle Schienenspieler wird das Mittelfeld der Rodinger verstärken.

„Wir sind sehr glücklich, dass sich Luca für uns entschieden hat. Mit seiner Schnelligkeit, Technik und Ausdauer ist er der ideale Schienenspieler und wird uns definitiv besser machen. Trotz seines jungen Alters hat er sein Können und sein Talent in der Bezirksliga Süd schon eindrucksvoll bewiesen. In den Gesprächen mit ihm hat man sofort gemerkt, dass er auch außerhalb des Platzes ein richtiger toller Junge ist. Wir sind uns sicher, dass wir und unsere Zuschauer unsere Freude mit ihm haben werden“, kommentieren Rodings sportliche Leiter Christian Fleischmann und Rolf Hermes den neuesten Transfer.



Der gebürtige Neumarkter Luca Dorr verbrachte den Großteil seiner Jugend im Leistungsbereich des ASV Neumarkt, ehe er zum SV Höhenberg in seinen Heimatort wechselte. Dort fungierte er trotz seines jungen Alters in der Vorsaison als Spielertrainer in der A-Klasse. Durch sein Studium in Regensburg schloss er sich letzten Sommer dem Bezirksligisten VfB Bach und avancierte dort auf Anhieb zum Stammspieler. Mit dem Wechsel nach Roding folgt Dorr seinem Mannschaftskameraden Maximilian Steinhauer, dessen Wechsel zum TB schon seit Januar feststeht.





„Für mich ist genau jetzt der Wechsel nach Roding der richtige Schritt, weil ich dort großes Potential sehe. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und meinem künftigen Cheftrainer Andy Klebl haben mir das sehr schnell verdeutlicht. Ich freue mich sehr auf den TB Roding und was mich dort erwartet“, beschreibt Luca Dorr seine Beweggründe für seinen Wechsel an den Esper. Der 20-Jährige fügt noch an: „Beim VfB Bach bedanke ich mich für die sehr schöne Zeit und das Verständnis für meine Entscheidung.“



Die Planungen für die kommende Spielzeit sind bei den Turnern bis auf ganz wenige Kader-Positionen schon sehr weit fortgeschritten. Am kommenden Samstag steht der Punktspielauftakt in der Landesliga Mitte an. Auswärts beim direkten Konkurrenten SV Etzenricht geht es für die Klebl-Crew gleich um ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Für das abgesagte Heimspiel gegen Passau wurde indes noch kein Nachholtermin festgezurrt.