Roding wird Favoritenrolle gerecht – Falkenstein rückt nach

Der Turnerbund durfte am Dienstag schon mal proben. Und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen natürlich sportlich, zum anderen als Ausrichter. Denn das dritte Vorrundenturnier fand auch schon in der Rodinger Dreifachturnhalle statt. Die bestens gefüllte Zuschauertribüne sah, wie die junge TB-Truppe von Coach Andy Klebl ihrer Favoritenrolle gerecht wurde. Vier Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlage bei 13:3 Toren standen am Ende zu Buche. Das reichte für den ersten Platz.



Dahinter schwang sich der Kreisklassist SV Bernried zu regelrechten „Minimalisten“ auf. Beim Turnierschluss lautete das Torverhältnis 5:0. Beeindruckend war die Defensivleistung, kassierte man doch in sechs Partien kein einziges Gegentor. Auch der SVB blieb ohne Niederlage (3/3/0) und qualifizierte sich für die Kreisendrunde. Weil Roding quasi außer Konkurrenz mitwirkte, kam auch der Gruppendritte weiter. Das war eigentlich der SC Michelsneukirchen (acht Punkte). Die Grünweißen sagten jedoch ihre Endrunden-Teilnehme ab. „Leider fehlen uns am Wochenende vier entscheidende Spieler. Daher haben wir gestern im Team dem TSV Falkenstein den Vortritt gelassen. Schade, aber kann man nicht ändern“, klärt SC-Abteilungsleiter Sebastian Fröhlich auf. Für Michelsneukirchen rückt der punktgleiche Gruppenvierte TSV Falkenstein nach.



Kurzfristig musste der Spielplan noch einmal geändert werden, da der SV Hohenwarth seine Teilnahme zurückzog. Kurzerhand erklärte sich die SG Pösing/Wetterfeld bereit, mit zwei Mannschaften an den Start zu gehen. Sie bekleideten die letzten beiden Plätze. Dazwischen reihte sich noch der SV Mitterkreith ein. Mit sieben Zählern verpasste der Süd-Kreisklassist das Weiterkommen nur knapp.



Diese acht Mannschaften kämpfen am Sonntag um die Hallenkrone im Kreis Cham/Schwandorf: Ausrichter TB 03 Roding, Titelverteidiger SpVgg Pfreimd, SV Schwarzhofen, 1. FC Neunburg vorm Wald, FC OVI-Teunz, SG Diendorf/Nabburg, SV Benried und TSV Falkenstein. Gruppeneinteilung und Spielplan werden noch bekanntgegeben.